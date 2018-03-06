高中木棒聯賽爭冠 今日賽事預告與轉播

普門高中首闖冠軍戰。（記者廖耀東攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

高中木棒聯賽晚間6點將進行冠亞軍爭奪戰，普門高中迎戰穀保家商。首次晉級決賽的普門高中成軍僅5年，參加過3屆木棒聯賽，前年和去年都拿到第3名，今年一舉打進冠軍戰，已是隊史最佳成績。而榖保家商昨天以2：1擊敗強敵平鎮高中，今天要延續氣勢，期望能一舉奪冠。兩強相碰，誰能笑到最後？

Lamigo桃猿將在今天下午12點55分與韓職華城英雄進行第3場自辦熱身賽。「大王」王柏融會有什麼樣精彩的表現呢？另外，上一戰開轟的鍾承祐能否延續手感？喜愛棒球的朋友們不要錯過囉！

日本職棒熱身賽持續開戰，中午11點55分ELEVEN SPORTS將轉播橫濱對上阪神的賽事。精彩比賽，球迷們請準時鎖定直播！

NBA方面，首場轉播由騎士主場迎戰活塞。2連敗的騎士遭遇傷兵問題，除了洛夫（Kevin Love）外，湯普森（Tristan Thompson）與J.格林（Jeff Green）皆高掛免戰牌。活塞近況糟糕，近6戰僅取得1勝5敗的戰績，戰績也以29勝34敗跌到東部第9。總教練范岡迪（Stan Van Gundy）勢必得想出辦法解決球隊困境。

第二場轉播由溜馬坐鎮主場迎戰公鹿。溜馬主將歐拉迪波（Victor Oladipo）近5場平均轟下22.2分、6.2籃板、3.2抄截，強勢表現會是公鹿必須重點看防的對象。而公鹿上一場擊敗七六人後同時終止4連敗，前一場轟下35分的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天能否延續好手感並帶領球隊取得勝利？

另外6連勝的拓荒者將面對5連勝的湖人。拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）對上「球哥」波爾（Lonzo Ball）領軍的湖人，雙方會擦出什麼樣的火花呢？請球迷們敬請期待！

Lamigo桃猿熱身賽

12:55 華城英雄@lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

高中木棒聯賽

14:00 成德高中@平鎮高中

18:00 普門中學@穀保家商

地點：嘉義市立棒球場

轉播單位:緯來體育、智林體育台Youtube網路轉播

日本職棒熱身賽

11:55 橫濱@阪神 ELEVEN SPORTS2

NBA例行賽

07:30 活塞@騎士 愛爾達體育1台

08:00 公鹿@溜馬 緯來體育

11:30 拓荒者@湖人 愛爾達體育1台

穀保家商。（記者廖耀東攝）