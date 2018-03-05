電競》築夢踏實的世界冠軍 「大哥」陳威霖紀錄片正式推出

台灣暴雪在3月2日推出陳威霖紀錄片。（取自台灣暴雪官方YoutTube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕閃電狼戰隊《爐石戰記》職業選手「tom60229」陳威霖今年一月在荷蘭拿下世界賽總冠軍，一路來堅持追尋的夢想終於達成，台灣暴雪也在3月2日推出個人紀錄片，陳威霖在片中談到：「完成夢想是一件很讓人感動的事，因為這件事不是說你付出多少努力、打得多好，就一定會得到的事情」。

陳威霖談職涯辛酸。（取自台灣暴雪官方YoutTube）

毫無疑問，在今年以前，陳威霖絕對是台灣《爐石戰記》扛壩子，大賽經歷與榮耀可說是無人能敵，而他最早在2014年踏入該領域，就打進該年世界賽場，卻止步16強。

首年投入賽場就打進最高殿堂，儘管落敗都應該能當作值得學習或增長視野的經驗，但陳威霖並非如此看待，因為他在16強落敗的方式，正是他最懊悔的方式，在出牌的兩種選擇中，因為害怕較好選擇所承擔的風險，他打出較壞的選擇，更是一手不符合實力的打法。

「因為那次教訓，我每次打比賽一定會提醒自己，一定要做出自己當下狀況最好的選擇，至少不要害怕。」陳威霖說，當下到後台有啜泣，失敗之後才會更知道哪些事情比較重要，對他來說，就是要打出不讓自己後悔的比賽。

談到踏上荷蘭的世界總決賽賽場上，陳威霖更表示：「這麼這麼久以來，我第一次在上台前真的腦海裡，浮現出一句話就是－就算失誤了也無所謂，但是今天真的好想贏。」

面對美國好手Fr0zen，雖然前兩局連續落敗，但爐石賽制是「征服制」，這也代表對手得用剩下一副牌組連續對付陳威霖的三副牌組，「爐石本來就是要等待一整個BO5打完才結束的比賽，沒有什麼前面輸兩場就怎麼樣的問題」。

讓二追三贏得冠軍後，陳威霖媽媽在台灣時間大半夜還傳訊息恭喜他，是在眾多恭喜訊息中，最感動一封，因為儘管他家人都很支持他打比賽，但很少會跟他說正在看直播或是講打得很好，加上媽媽身體不好又熬夜看比賽，讓他著實感動。

完成長久以來的夢想後，今年還會不會繼續征戰賽場？陳威霖說：「今年可能不會像往年這麼認真打比賽，過往花的時間甚至多到覺得自己的人生不見了」，他甘願接受這樣的選擇，但需要一定目標去支撐，如今達成了，未來不可能再做出一樣的事情。

影片最後，陳威霖的好戰友「Roger」也搞笑地說，他相信tom會繼續打下去，他自己也是如此希望，「因為這樣我們才有機會超越他」。

「大哥」紀錄片連結請見此。