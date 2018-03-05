MLB》春訓繳超狂數據 教士頭號新秀單場4安5打點（影音）

〔體育中心／綜合報導〕19歲教士農場頭號新秀塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今年迎來生涯首次大聯盟春訓先發，今天與白襪一役中，繳出單場4支4、5打點和1盜壘的亮眼數據，熱身賽表現令人驚艷。

塔提斯春訓至今出賽8場，打擊率是超高的3成81，另有1轟、8打點、3保送和3盜壘，其中8安有3支二壘安打，整體攻擊指數（OPS）是破表的1.125。

塔提斯前年因「神盾」謝茲（James Shields）的交易案，從白襪轉戰教士，去年在1A打出驚人賽季，打出22轟、32盜、75打點和打擊率2成78的成績，他也成為中西聯盟史上第1位單季20轟20盜的球員，75次保送也是該聯盟最多。

備受期待的游擊手大物塔提斯，在權威美媒《棒球美國》2018年百大新秀名單當中名列第9，潛力不可限量。而今年首度參加大聯盟春訓就有好表現，尤其是今天對戰白襪，塔提斯單場4安猛打賞、5打點和1盜壘，助對以7：6險勝。

「這感覺棒極了，」塔提斯對於春訓的好表現，他表示，自己一直很努力，每天都和打擊教練進行練習，現在也收到不錯的效果，球團認為他揮棒要更穩定，不要有多餘的動作，保持好的揮棒姿勢才能讓自己準確的擊中球。

19歲教士農場頭號新秀塔提斯大聯盟春訓表現令人驚艷。（資料照，美聯社）