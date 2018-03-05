高中木棒聯賽》普門隊史首次進冠軍戰 主將邱丹：「很夢幻！」

高中木棒聯賽四強戰，普門以3比1擊敗成德高中，取得冠軍賽門票，棒球隊成軍五年，首次打進冠軍賽。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕106學年度高中木棒聯賽今天進行四強賽，普門中學以3:1擊敗成德高中，隊史首次闖進冠軍戰，去年U18世界盃國手、普門主力球員邱丹說，「好夢幻。」

普門成軍僅5年，參加過3屆木棒聯賽，前年和去年都拿到第3名，今年一舉打進冠軍戰，已是隊史最佳成績，且這屆普門11戰全勝，關鍵為何?普門總教練邱俊文說，「小朋友有很好的想法，沒私心，打的是團體戰，即使沒有上場的球員，在場下也會叮嚀、提醒隊友。」

明天冠軍戰普門的對手，將是今晚平鎮對穀保的勝隊，邱俊文說，「希望球員把平常訓練的東西表現出來，不要把壓力放在身上，壓力在教練這邊就好，結果好壞由我負責。」

此役普門先發投手林正忠投7.1局用了102球，被敲6安、飆出6K，失1分拿下勝投，是球隊拿到冠軍戰門票大功臣，高三的他表示，一開賽還沒找到狀況，後來配球改以狀況較好的變化球為主，漸入佳境，想說聯賽都拚到四強了，就希望能創造更好的成績，自己心態也比高二沉穩。

普門第4棒邱丹單場4支2，首局敲1打點安打，3局上兩出局情況下他擊出中外野方向飛球，對方中外野守余晏文發生判斷失誤，球飛越他頭頂，落到全壘打牆前形成三壘安打攻下1分，下一棒林軒逸適時敲安再添1分，取得3:0領先，成德總教練陳同霆說，「這個判斷失誤是整場比賽勝負關鍵。」賽後余晏文坐在觀眾席低頭不語，相當難過自責。

成德在8局下追回1分，可惜後續攻勢乏力，最終2分差輸球。邱丹表示，上學期球隊戰績不是很理想，木棒聯賽前參加長華盃拿到第2名，團隊向心力愈來愈好，攻擊方面教練採美式風格，不會限定兩壞球就不能出棒。

普門中學場邊啦啦隊，舉起球員名字標語前來助陣。（記者廖耀東攝）

普門先發投手林正忠主投7又1/3局，僅失1分，助球隊向冠軍戰挺進。（記者廖耀東攝）

高中木棒聯賽四強戰，普門以3比1擊敗成德高中，取得冠軍賽門票，棒球隊成軍五年，首次打進冠軍賽。（記者廖耀東攝）

普門四棒邱丹四打數2安打，並有2分打點表現。（記者廖耀東攝）

普門投手鄭澔後援1又2/3局，未被敲任何安打，拿下關鍵救援。（記者廖耀東攝）

成德高中三棒陳聖平。（記者廖耀東攝）