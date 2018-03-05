高球》淡水球場成立一百週年 3位資深名將憶往、感謝球場栽培

〔記者趙新天／新北報導〕創立於1919年的台灣高爾夫俱樂部，今年邁入第100週年，今天宣布將以「飛躍100 風華無限」為主題，舉辦系列活動，慶祝這座台灣歷史的重要資產100歲生日。

一般慣稱「老淡水球場」的台灣高爾夫俱樂部，於日治時代的1918年7月發起興建，並於1919年6月1日正式開業，今年邁入第100年。長達1個世紀以來，不僅見證台灣高爾夫運動的發展，更培育歷代台灣高爾夫明星。

高齡83歲的資深名將謝永郁，今天在記者會上，回憶兒時在老淡水走上高爾夫生涯的過程，他說：「上小學時，每天我從第13洞旁邊進到球場，就一路打球到第5洞，然後再到學校上課。放學之後，再從第5洞一路打著回家，就是這樣喜歡上高爾夫。」

國寶級名將謝敏男說：「這座球場就像是我的生命、我的母親，小時候就在這裡玩，然後開始打球、培訓，業餘時代贏了世界盃冠軍，25歲轉職業之後就到日本發展，60多歲再回到這裡，這是我最喜愛的球場，沒有老淡水球場就沒有今天的謝敏男。」

榮登日本高爾夫殿堂的涂阿玉也表示，從年輕時來到這裡，一路受到前輩同儕和球場方面的照顧提攜，才有機會在國際上打出成績，老淡水球場就是台灣的聖安卓，台灣的高爾夫歷史都從這裡開始。

老淡水球場會長陳茂仁今天在100週年慶祝活動記者會上表示，球場上上下下都以辦喜事的心情，迎接球場100歲生日，他說：「未來的100年，我們的目標是讓這座球場真正成為台灣第1的球場，不僅是它的歷史地位，也要繼續提升球場的品質和服務，更重要的是，繼續成為培育高爾夫未來之星的搖籃。」

新北市文化局長林寬裕受邀出席，他說：「台灣高爾夫俱樂部是台灣很重要的歷史文化資產，它經歷了日治時代到到現在，見證了100年來淡水地區的演變，也記錄了台灣高爾夫光輝的時刻。」

老淡水迎向100週年的慶祝活動，將從4月份的全國球隊總幹事邀請賽開始，廣邀台灣各地球友前來體驗老淡水的獨特魅力。5月份則邀請各國姐妹球場前來老淡水交流比賽。

壓軸登場的則是6月底TPGA的老淡水100週年公開賽，這場比賽由球場會員共同贊助舉辦，在100歲生日的時候成為新一代台灣選手競技的舞台。

台灣高爾夫俱樂部即將慶祝成立100週年。（記者趙新天攝）

資深名將涂阿玉。（記者趙新天攝）

新北市文化局長林寬裕強調，老淡水球場是新北市和台灣的重要歷史文化資產。（記者趙新天攝）

老淡水球場會長陳茂仁期許這座百年球場邁向第2個100年，能真正成為台灣第1的球場。（記者趙新天攝）

國寶級名將謝敏男。（記者趙新天攝）

83歲的資深名將謝永郁。（記者趙新天攝）

台灣高爾夫俱樂部慶祝100週年，宣布將舉系列活動，左起，球場百週年慶名集人林果兒、新北市文化局長林寬裕、資深名將謝敏男、謝永郁、涂阿玉、老淡水球場會長陳茂仁和新北市議員鄭宇恩。（記者趙新天攝）