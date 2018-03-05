LOL》戰績重回五成！ SKT Faker：一定要打進季後賽

SKT本季戰績低迷，目前僅五成勝率。（取自SKT Twitter）

〔記者陳耀宗／外電報導〕手握三座世界冠軍的《英雄聯盟》南韓戰隊SK Telecom T1昨（4）日對上JAG戰隊，成功以2-1擊敗對手，揮別開季低迷戰績，同時也報了上一場對戰長達94分鐘卻落敗的仇，贏下勝利後，SKT也成功將戰績拉抬至六勝六敗，但離聯盟前段班還有一大段距離。

賽後，SKT陣中明星中路選手Faker接受《INVEN》訪談時指出，今天這場對戰十分重要，他盡了全力、也很高興贏下比賽。談到與他對線的Justice，Faker稱讚對手玩得「很不主流」，這也是為何JAG會派他上場，更別說有他在的JAG首輪可是戰勝SKT。

談到首局SKT利用Faker的雷茲傳送拿下對方主堡，Faker表示，當時已經是三兵營局面，中路又打不出破口，他們只是靜待對手犯錯的時機，當看見空檔時就開大絕進入，「即便我們都死了，他們在這場比賽也沒有太大機會去改變風向。同時，我也確定當時能夠結束比賽」。

SKT首局靠雷茲傳送整隊至對方後防，成功摧毀主堡。（取自YouTube）

贏下這場比賽後，SKT本週將要對上兩支勁旅KZ與KT，Faker表示：「我們隊伍一定要打進季後賽，因此接下來兩次對戰將會十分重要，在我看來SKT是很有機會的。也因為LCK賽程持續進行且沒有間斷，我們必須要照顧好自己的身心狀態。」

談到即將到來的8.4版本，Faker認為前期團戰組合將會被更多嘗試。就中路線來說，他認為英雄選擇排序會改變，但他不認為整個中路META會變動。

最後，Faker也說，SKT還有許多不足之處，他們將會持續修補問題並在接下來兩場對戰組合展現更棒的表現。