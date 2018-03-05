高球》左手名將米寇森 延長賽奪WGC系列墨西哥錦標賽冠軍

美國左手名將米寇森奪冠。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國左手名將米寇森今天在墨西哥，經歷延長加賽力退J.湯瑪斯，贏得WGC系列墨西哥錦標賽冠軍。這是他自2013年之後首次奪冠。

47歲的米寇森，上次贏得冠軍是2013年的英國公開賽，過去4年多，他在比賽中一直無法捧盃，直到今天終於又回到贏家的行列。

墨西哥錦標賽最後1回合，米寇森打得很出色，木桿雖然常常歪，但救球很成功，打下7個博蒂、2個柏忌，66桿完賽，從原本排名第2，攻上領先位置。

原本並列第10的J.湯瑪斯，也連連飆出好球，前15洞他進帳6隻小鳥，追成只差1桿，沒想到第17洞短洞開球失誤沒上果嶺，讓他吞下柏忌。

上週才贏得本田菁英賽冠軍的J.湯瑪斯，原以為再無機會爭冠，沒想到第18洞從球道上攻果嶺，球落地後倒旋拉回，幸運進洞打下神奇的老鷹，又追成平手，他等到加賽爭冠的機會。

J.湯瑪斯和米寇森回到第17洞爭冠，這個短洞J.湯瑪斯開球又打過頭，沒上果嶺，回切剩下9呎。米寇森開球攻上果嶺，剩12呎的推桿，他力拚博蒂，球在洞口涮了半圈沒進，米寇森雖有些失望，還是上前先推進洞保Par。

J.湯瑪斯有機會追平繼續加賽的推桿，球一推出就偏左沒機會進洞，讓米寇森拿到等待多年的勝利。

寇森今贏得WGC系列墨西哥錦標賽冠軍，這是他自2013年之後首次奪冠。（法新社）

米寇森。（美聯社）