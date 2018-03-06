MLB》「太空王」實至名歸 韋蘭德獲選開幕戰先發

韋蘭德將主投太空人主場開幕戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「太空王」塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）再獲殊榮，總教練今宣布由韋蘭德擔任本季開幕戰先發，將是近11年第10次主投開幕戰，韋蘭德聞訊相當開心，認為能從隊上脫穎而出是份難得榮譽。

「這是份榮譽，特別是我們隊上有這麼多好手，老實說我並沒有期待、也沒有真的想過（被選為開幕戰先發），被提名永遠都是份榮譽。」韋蘭德說，上季中從老虎轉戰太空人後，韋蘭德在例行賽狂掃5勝0敗、防禦率1.06，季後賽勇奪美聯冠軍戰MVP，助太空人奪隊史首冠。

韋蘭德在老虎隊時期，已擁有相當豐富的開幕戰經驗，2008-14年間連7年擔任開幕戰先發，上季首戰也由他掛帥主投。除了韋蘭德，太空人陣中的「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel），以及年初從海盜交易來的柯爾（Gerrit Cole），也都曾擔綱開幕戰先發，總教練辛奇（A.J. Hinch）形容，說穿了就是選誰都可以。

太空人擁有三位王牌級強投。（資料照，美聯社）

「我無法做出一個壞決定，因為無論選了誰，都是好決定。事實就是，我們有三個經驗豐富、夠格的傢伙，所以這是一個很難、同時卻又很簡單的決定。」總教練辛奇說，透露其實在韋蘭德與凱可兩人之間考慮很久，因為兩人都有豐富的開幕戰經驗，也都投得相當出色，但最後還是得做出決定。

韋蘭德認為隊上戰力充足相當特別，直言一隊能有三、四張王牌相當奢侈，能被選為開幕戰先發真的倍感榮幸。凱可搞笑表示樂意把開幕戰先發「讓」給韋蘭德，但也肯定韋蘭德絕對實至名歸，「很高興能由他來投第一場，我會試著複製他的精采表現，我要好好欣賞開幕戰，享受看著他狂飆火球。」凱可說。

韋蘭德將於美國時間4月3日主投太空人主場開幕戰，對手為去年美聯東區爐主金鶯，屆時賽前會舉行冠軍戒頒發儀式，凱可則在系列戰第二戰接力登板。太空人開季會先造訪遊騎兵進行四連戰，接著才回主場迎接金鶯三連戰。

韋蘭德喜迎開幕戰先發殊榮。（資料照，USA TODAY Sports）