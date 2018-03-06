青棒》台灣這甩棒太狂暴 吸引大聯盟作家目光（影音）

2018/03/06 09:16

〔體育中心／綜合報導〕高中木棒聯賽普門日前對上美和的比賽中，17歲打者邱丹的超狂甩棒，吸引大聯盟作家的關注，在網路上形成話題。

3局上，普門邱丹咬中一記偏高球，強力拉向右外野，當下他將棒子帥氣甩出，只是球沒有形成全壘打，也沒有形成安打，而是旋出界外。

當時主播就驚嘆，「哇…這個球棒，甩得非常遠，齁齁…非常有信心喔，哇，用走的，結果是界外…。」隨後說道，每個國家風格和文化不一樣，在台灣和韓國甩棒風氣還蠻好看的，「但在美國的話就要小心了。」

這一幕吸引大聯盟作家Sung Min Kim注目，在推特上分享，寫道這是台灣高中生特大號甩棒，而且是一顆界外球，吸引上百人分享。

相關關鍵字： 高中木棒聯賽 邱丹

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