青棒》台灣這甩棒太狂暴 吸引大聯盟作家目光（影音）

〔體育中心/綜合報導〕高中木棒聯賽普門日前對上美和的比賽中,17歲打者邱丹的超狂甩棒,吸引大聯盟作家的關注,在網路上形成話題。

3局上,普門邱丹咬中一記偏高球,強力拉向右外野,當下他將棒子帥氣甩出,只是球沒有形成全壘打,也沒有形成安打,而是旋出界外。

當時主播就驚嘆,「哇…這個球棒,甩得非常遠,齁齁…非常有信心喔,哇,用走的,結果是界外…。」隨後說道,每個國家風格和文化不一樣,在台灣和韓國甩棒風氣還蠻好看的,「但在美國的話就要小心了。」

這一幕吸引大聯盟作家Sung Min Kim注目,在推特上分享,寫道這是台灣高中生特大號甩棒,而且是一顆界外球,吸引上百人分享。

Massive bat flip alert (on a foul ball!) in a Taiwanese high school match between Pu men vs. Mei He HS. Watch it fly across the screen. (H/T to @inglis_josh4 for passing this along) pic.twitter.com/tn6uPWBE3e