MLB》一朗回鍋 西雅圖記者竟崩潰：誰都好 就是不要他

鈴木一朗將回鍋水手。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手外野傷兵滿營，將以1年合約簽下隊史傳奇鈴木一朗，雖然多數球迷樂見其成，卻有西雅圖資深記者表達反對意見，直言誰都好，就是不要一朗。

水手4名外野手有3人受傷痛所苦，包括左外野加梅爾（Ben Gamel）、右外野海尼格（Mitch Haniger）和四號外野手埃雷迪亞（Guillermo Heredia），僅從二壘移防至中外野的高登（Dee Gordon）是健康的，因而簽下一朗。

然而，西雅圖資深記者摩爾（Jim Moore）撰寫專欄「為什麼我不希望看到一朗回到水手」，直言看見有64%球迷認為一朗能填補空缺感到驚訝，「把我放在那36%的反對陣營裡。」

摩爾直言，他寧願從隊內挑更年輕的人選，像是柏金斯（Cameron Perkins）、莫特（Taylor Motter）等等，雖然前者打擊率僅0.182，後者則多半擔任內野工具人，偶爾擔任替補外野，「但既然高登能守中外野，克魯茲（Nelson Cruz）能守右外，莫特來守會有多差？」

如果要從自由市場來挑，摩爾說他寧願挑選傑伊（Jon Jay），甚至是35歲的史密斯（Seth Smith），他們都比一朗還年輕，而且有機會成為先發左外野手。

摩爾也說，若是考量話題性，倒不如選擇包提斯塔（Jose Bautista），去年他打擊率雖然只有0.203，但有23轟，至少能在主場甩個棒花，還能對上同區、曾賞他一拳的歐多（Rougned Odor），那會很有趣。

「何時我們才能不要活在過去？」摩爾說他了解很多人認為一朗回鍋只是短暫的，或是水手本來就該這樣做，但直到今天可能成為事實，他只想說，「蛤？」

最後，摩爾想告訴水手總管狄波多（Jerry Dipoto），「Jerry，拜託，誰都好，就是不要一朗，謝謝你，我想看一個新的名字，而不是回到2001年。」