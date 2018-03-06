NBA》M.加索23分無用 灰熊不敵馬刺慘吞14連敗

M.加索。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曼菲斯灰熊深陷連敗低潮，當家中鋒M.加索（Marc Gasol）今天對馬刺拿23分，仍無法止敗，灰熊終場以98：100輸球，吞下14連敗，灰熊仍是西部墊底。

M.加索全場繳出23分10籃板的「雙十表現」，D.布魯克斯（Dillon Brooks）21分，J.格林（JaMychal Green）14分15籃板，K.西蒙斯（Kobi Simmons）13分；領著高薪的帕森斯（Chandler Parsons）上場15分，僅得2分、1助攻。

馬刺方面，先發僅艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）有11分的表現，替補上陣的控衛T.帕克（Tony Parker）拿23分，貝坦斯（Davis Bertans）17分，D.格林（Danny Green）14分。

灰熊輸球後吞14連敗，目前戰績18勝45敗，勝率僅0.286，排在聯盟墊底。

M.加索對球隊現況很不滿，一度批評球隊「這裡不是發展聯盟！」他的哥哥、現效力馬刺的P.加索（Pau Gasol）賽前接受訪問時表示，弟弟對灰熊感到沮喪，「我告訴他，『你只能盡力而為，控衛康利（Mike Conley）整年缺陣，你無法控制帕森斯，他是本季最高身價的球員之一，卻在本季因傷打打停停，你只能掌控你自己的努力、職業道德和心態』。」

M.加索。（今日美國）

