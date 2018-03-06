NBA》里拉德末節獨拿19分 拓荒者逆轉湖人衝出7連勝（影音）

4 possessions. 4 straight triples.



Damian Lillard had the hot hand late in LA! pic.twitter.com/54uQ2U8ahH — NBA （@NBA） 2018年3月6日

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今作客湖人上演瘋狂追分秀，看板球星里拉德（Damian Lillard）在決勝節尾聲連砍4顆三分球，個人連拿15分力挽狂瀾，率拓荒者後來居上以108：103逆轉贏球，衝出7連勝暫居西部第三。

上半場打完領先3分的拓荒者，第3節進攻嚴重當機，單節23投5中、命中率僅21.7％，被湖人逮到機會一度領先12分。決勝節剩4分多鐘，拓荒者仍落後6分，一哥里拉德此時宣布接管比賽，一人包辦球隊所有進攻，連砍4顆三分球、外帶罰球連拿15分霸氣逆轉。

湖人在最後讀秒階段仍有機會扳回一城，但I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）沒能把握罰球，隨後外線出手又被對方蓋了火鍋，拓荒者於終場前2罰全進守住勝利，終場以108：103贏球締造15連勝。

里拉德轟下全場最高39分、其中19分集中在決勝節所得，此役25投12中包含6顆三分球，漏有6助攻5籃板，搭檔麥考倫（CJ McCollum）22分5籃板5助攻，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）貢獻16分16籃板另有3助攻。

湖人先發五人得分都上雙，藍道（Julius Randle）21分9籃板2助攻，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）16分9籃板2助攻，I.湯瑪斯板凳出發獲19分7助攻，湖人此役輸球後，對拓荒者苦吞對戰15連敗。

里拉德末節外線連發獨拿19分。（美聯社）