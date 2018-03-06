中職》新竹成德木聯4強 校友江忠垣好開心

Lamigo桃猿江忠垣。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕新竹市成德高中今年木棒聯賽首闖4強，近幾年成績其實也都不錯，成為青棒界一股不可小覷的新勢力，成德高中校史出過兩位職棒球員，2015年旅美好手林凱威，隔年則是江忠垣畢業後投入中職選秀，受Lamigo桃猿隊青睞，如今球隊成績越來越好，江忠垣也感到開心。

「我們剛開始很離譜，一次盃賽下來，全隊安打加起來可能才10幾支，教練團很用心的帶進新觀念，打得越來越好。」江忠垣說，成德教練團很用心，當年以邱郁達教練為首，蔡丞賢教練負責教打擊，現任總教練陳同霆當時則負責投手部分，至於捕手部分，教練團重視基本功，他自己參與棒球營之後，也會把所學分享給學弟。

新竹過往被球界視為「棒球沙漠」，如今重現曙光，江忠垣身為土生土長新竹子弟，他認為新竹實力其實不差，「我們新竹確實缺少的是資金，但不缺人才，很多人才以前會外流，但現在不少學弟都願意留在新竹。」

江忠垣受到青棒教練鼓勵，前年選秀以高中畢業生之姿投入職棒，目前還在球隊二軍陣中磨練，他說，自認還需要磨練，未來努力打出成績，也一定要回饋家鄉新竹。

Lamigo桃猿江忠垣。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿江忠垣。（記者黃志源攝）