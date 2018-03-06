現場直擊》3洋投到中信測試 大聯盟老手也來

賽格威今先發出賽。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國鳳凰城報導〕中信兄弟今天與道奇小聯盟球員進行熱身賽，讓3名洋投賽格威、艾迪頓、萊福力接力登板，場邊也出現3張「新面孔」，有3位外籍投手前來測試，包括具4年大聯盟資歷的右投柯爾曼（Casey Coleman）。

3位測試洋投都已進牛棚練投給中信教練團看，今天並跟著球隊進行熱身賽。其中，30歲的柯爾曼2010至12年曾在小熊大聯盟待過3季，最後一次上大聯盟是2014年在皇家，近年多在3A徘徊；他也是2015年世界棒球12強賽美國隊成員，而賽格威當時也效力美國隊。

中信兄弟測試的新洋將Casey Coleman。（特派記者郭羿婕攝）

另外，2016年春訓隨隊測試的紐維拉（Elih Villanueva），最後因傷無緣加盟，今天再度前來測試。這名31歲右投，去年在紅襪2A曾短暫當過台灣好手林子偉的隊友，2011年也曾於馬林魚升上大聯盟。

中信兄弟測試的新洋將紐維拉（Elih Villanueva）曾於2016年春訓隨隊測試，最後因傷無緣加盟。（特派記者郭羿婕攝）

最後一人是28歲右投彼門特爾（Carlos Pimentel），多明尼加籍右投，近年都在3A球隊發展，沒上過大聯盟，去年效力墨西哥聯盟Saraperos de Saltillo。

中信兄弟測試的新洋將Carlos Pimentel。（特派記者郭羿婕攝）

中信總教練史耐德說，除了很有經驗的這3人，接下來還有其他人可能來測試，會繼續觀察，「除了經驗，也要考量選手個性，有沒有辦法在台灣職棒發展。」

史耐德表示，目前3人都只看過牛棚練投，不知確切狀態，返台前還有2場熱身賽，將試著安排他們去投球，觀察比賽狀況和應對能力，「這也不是我們迫切要決定的問題，大概4月初才決定誰會變成第4個在二軍的洋將。」

中信將於台灣時間8、9日進行在美國春訓的最後2戰，先後出戰釀酒人、小熊的小聯盟潛力球員，史總說，由於投手群已排定登板時間，新洋將的實戰測試不會3人同天，但至少會在這2場比賽，試著安排3人各丟半局左右。