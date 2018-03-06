路跑》萬金石馬拉松下週日起跑 EXPO特展今打頭陣

〔記者卓佳萍／新北報導〕台灣唯一銀標賽事馬拉松大賽萬金石馬拉松將於下週日起跑，今天於新北市政府廣場舉辦EXPO特展記者會，現場結合網路人氣插畫賤女奈奈主視覺以及展出過去歷年冠軍獎盃、跑衣等，EXPO馬拉松展15日也將拉開序幕，預計邀請多名菁英跑者與民眾分享「跑經」。

網路人氣插畫賤女奈奈作者（右二）今天出席記者會。（記者卓佳萍攝）

EXPO特展預計於今起至4月13日於新北市政府廣場展出，結合最新AR科技，下載專屬APP，打開手機相機對準現場的看板，即可與插畫家手繪的萬金石著名景點、特產、插畫人物，合影留念。

萬金石馬拉松是台灣第一個銀標馬拉松，目前硬體設備、媒體轉播等已達到金標水準，未來若要朝金標邁進，只要邀請賽事成績更優異的菁英好手參賽，將全方面媲美金標賽事，例如全球最大的六大馬拉松。

馬拉松EXPO博覽會預計15日至18日於新北市政府市民廣場舉辦，將是萬金石馬拉松舉辦至今最具規模的博覽會，將邀請台灣全馬紀錄保持人許績勝、世大運女子半馬銅牌得主陳宇璿、游雅君等名人，到現場分享跑步哲學。

萬金石馬拉松女孩穿上賽事專屬商品與賤女奈奈看板合照。（記者卓佳萍攝）

新北市教育局局長林奕華（左）與賤女奈奈插畫作者一起合影。（記者卓佳萍攝）