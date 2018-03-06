田徑》教練為他舊傷復發 191國中生破33年跳高紀錄

傅兆玄雖然小五才開始練田徑，但因為身高優勢加上努力練習，拿下優異成績。（記者陳昀攝）

［記者陳昀／桃園報導］桃園國中9年級學生傅兆玄，國小5年級時才因178公分的突出身高被教練挖掘練田徑，靠著勤奮練習，今年身高已191公分的他，在桃園市中小學校聯合運動會拿下2面金牌，跳高還打破33年紀錄。50歲的教練游文龍為培訓他，不惜捨身示範，曾為此傷及半月軟骨，一個多月才康復，師生情誼動人。

傅兆玄這次在國中男子組5項混合拿下3330分奪金，其中跳高以1米96打破1985年王景山的1米95紀錄，隨後又在男子組跳高再添一面金牌，以1米97成績突破自己締造的大會紀錄，表現亮眼。

傅兆玄雖然小五才開始練田徑，但因為身高優勢加上努力練習，拿下優異成績。（記者陳昀攝））

傅兆玄表示，他小五時因為長得高被教練劉登南挖掘加入田徑隊，課餘時間也會到桃園國中向游文龍學跳高，目前一週練習6天、每天4小時，一開始體力很差、總覺得跟不上，但見到同班好朋友許哲凱鍥而不捨練習的精神，決定要撐下去。

他說，父母身高分別180公分、170公分，熱愛運動的爸爸像是他第二個教練，總會陪他參賽、給他意見，他課餘時間也會自已上網看影片學習新動作，接下來將全力備戰4月在台中舉行的全國中等學校運動會，未來希望像他的偶像、男子跳高全國紀錄保持人向俊賢，「跳」進奧運。

傅兆玄說，他國小時首次到台南參加全國賽，游文龍特地請假陪他參賽，有次還不顧自己舊傷，不吝示範動作給他看，因此傷及半月軟骨，休養一個多月才康復，期間卻仍天天到田徑場陪大家練習。

「要幫選手圓夢，不是逼他拚成績！」游文龍說，國中是啟蒙階段，不希望過度訓練損及孩子發育，因此他讓傅兆玄練習5項全能、多方發展體能，相信他高中、大學會有更好成績。

游文龍（右）盡全力培養傅兆玄（左），還曾為此舊傷復發。（記者陳昀攝）

游文龍（右）盡全力培養傅兆玄（左），還曾為此舊傷復發。（記者陳昀攝）