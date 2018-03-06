中職》桃猿隊兵分兩路拿2勝 洪總提醒專注力

Lamigo桃猿獲勝。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊今天熱身賽兵分兩路，一軍主力多半留在屏東迎戰華城英雄，另一場則赴高雄青埔和起亞虎二軍交手，屏東場12:3大勝、青埔場則是4:3逆轉勝，在屏東督軍的總教練洪一中賽後提醒選手，還是要保持專注力。

「以前的教練就在講，專注力要成為習慣，今天可能比分拉大，球員往往會影響專注度，還是提醒球員要把練習當比賽，正式比賽就不會緊張。」洪總說，今天球員並非專注力不好，但還是要把握每次守下分數的機會。不過，洪總也說，今天投手群帳面上表現都還可以，整體控球都還不錯。

猿隊今天由洋投道恩斯掛帥先發，投滿4局後王溢正接著上場，主力後援林柏佑、王躍霖和朱俊祥依序登板。王溢正說，今天投球感覺比之前更有力量，比賽中也刻意多投變化球，「現階段變化球的控制力稍微落後進度，臨場變速球投得還可以，滑球和曲球還要再加強，不過比較開心的是速球的感覺有找到。」

朱育賢今3局下擊出春訓首轟，打擊狀況也回升，他說最近一直都在抓比賽感覺，「太快調整到位也不好，距離開季還有時間，接下來要把握熱身賽調整好打擊狀況。」

韓職華城英雄打者李政厚擊出1分打點二壘打，為華城英雄攻下第1分。（記者黃志源攝）

韓職華城英雄打者李政厚擊出1分打點二壘打，為華城英雄攻下第1分。（記者黃志源攝）

朱育賢擊出1分全壘打。（記者黃志源攝）

朱育賢擊出1分全壘打。（記者黃志源攝）

陳俊秀擊出1分打點中外野球彈出全壘打牆外的場地二壘打。（記者黃志源攝）

先發投手道恩斯。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿獲勝。（記者黃志源攝）