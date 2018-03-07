火箭強碰雷霆拚16連勝 今日賽事預告與轉播

哈登。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

NBA方面，聯盟龍頭火箭今力拚16連勝，將要踢館強敵雷霆得主場，火箭陣中除一哥哈登（James Harden）近期表現亮眼外，傷癒歸隊的後衛E.戈登（Eric Gordon）手感更是火燙，前役對上塞爾提克得比賽單場更是飆進7顆三分球，是球隊贏球關鍵。而雷霆三巨頭明天將會合體應戰，能否成功捍衛主場？請鎖定明天的比賽！

另外衛冕軍勇士將要在主場迎戰籃網，勇士目前與龍頭火箭僅有0.5場勝差，因此每場比賽都是關鍵，前役雖然陣中球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽中扭傷腳踝退場，不過今天確定將會出戰。而近期籃網雖然苦吞3連敗，但這3場比賽都僅輸個位數比分，今天能否上演「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼？請球迷不要錯過精彩比賽！

Lamigo桃猿將在今天下午12點55分與韓職韓國警察廳進行第4場自辦熱身賽。上一戰開轟的朱育賢能否延續手感？而「大王」王柏融會有什麼樣精彩的表現呢？喜愛棒球的朋友們不要錯過囉！

日本職棒熱身賽持續開戰，中午11點55分將在ELEVEN SPORTS2台轉播阪神主場迎戰DeNA的賽事。精彩比賽球迷們請準時鎖定直播！

NBA例行賽



9:00 火箭 vs. 雷霆（緯來體育）

11:30 籃網 vs. 勇士（緯來體育、愛爾達體育1台）

Lamigo桃猿熱身賽

12:55 韓國警察廳 vs. 桃猿（ELEVEN SPORTS1）

日本職棒熱身賽

11:55 DeNA vs. 阪神（ELEVEN SPORTS2）