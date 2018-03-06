現場直擊》李振昌探班熱身賽 找中信老友敘舊

陳江和（右）早在業餘台電時期就和李振昌熟識，李振昌今也到中信熱身賽探班。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國鳳凰城報導〕中信兄弟今天造訪道奇春訓基地，與2A為主的潛力好手比賽，道奇投手李振昌也趁訓練結束，前往中信比賽用的小聯盟場地觀戰，與陳江和等老友敘舊。

中信美國春訓已結束前半段在土桑的訓練，昨移動到後半段的鳳凰城，李振昌盡地主之誼，招待早就約好的鄭錡鴻、陳江和、彭政閔，昨晚已先碰面聚餐，李振昌說：「看到他們很開心，第一次有台灣球隊來美國（春訓），就來亞利桑那還滿好的。」

中信兄弟今與道奇打熱身賽，圖為彭政閔。（特派記者郭羿婕攝）

李振昌最久沒見的是彭政閔，兩人在國家隊結緣，一起打過2008年北京奧運、2009年經典賽等國際賽，繼2009年後再度相聚，依舊很快就能熟絡聊開；恰恰也說，跟好久不見的學弟在異鄉一起吃飯，真的更是難得。

中信初次赴美移訓，對美國訓練都很好奇，李振昌笑說：「他們大部分問我練習狀況，想多了解，我就說這邊練球滿輕鬆的，不會很累。錡鴻賢拜也叫我加油，能打到哪裡就盡全力去拚。」

除了今年以外，李振昌季後都在郭泓志開設的運動會館自主訓練，也會遇到鄭錡鴻和王建民，幾乎每年見面，倒也難得在美相聚。

李振昌今進牛棚練投。（特派記者郭羿婕攝）