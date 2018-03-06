網球》不老費爸與比爾蓋茲合拍 吸金逾7千萬台幣做公益

費德爾（左）與比爾蓋茲合拍做公益。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當代傳奇球王搭檔天才科技富豪，費德爾（Roger Federer）與比爾蓋茲（Bill Gates）再度合拍，為了慈善公益投入「The match for Africa5」網球表演賽，整個活動募集高達250萬美元（約7324萬台幣）捐款，做為推廣非洲教育用途。

前世界首富比爾蓋茲熱愛網球運動，不但是費德爾死忠球迷，更因慈善活動結為好友，兩人過去就曾合作雙打募款，這次表演賽則在美國科技重鎮矽谷進行，費爸笑說，為了尊重比賽，他還嚴格監督比爾蓋茲賽前訓練和準備，最終兩人也以6：3勝出，場上偶爾穿插的逗趣演出，更樂壞現場1萬6千名球迷；費爸還與去年角逐倫敦年終總決賽的美國地主好手索克（Jack Sock）進行一場單打表演賽。

費德爾（右）與比爾蓋茲合拍出擊，比賽現場笑聲不斷。（美聯社）

「高齡」36歲的費德爾寶刀未老，年初澳網衛冕集滿史上最多20座大滿貫男單冠軍，接下來這位人氣最旺的頭號種子，還將在印地安泉、邁阿密兩大名人賽出擊，準備連莊「北美陽光雙冠」。

費德爾（左）與比爾蓋茲合拍做公益。（美聯社）

費德爾回歸現役球王，人氣無法擋。（美聯社）