台灣大聯盟等級外援助威 澳門《力報》大篇幅介紹亞足聯盃

教練洪慶懷出席賽前記者會。（特派記者廖聿偉攝）

〔特派記者廖聿偉／澳門報導〕2018年亞足聯盃（AFC Cup）小組賽，來自台灣足球俱樂部的常勝軍航源FC，明晚八點將於客場出戰2017年澳門甲級冠軍賓菲加，航源隊提早一天赴澳門備戰，教練洪慶懷表示，「亞足聯盃層級很高，參賽隊伍皆是各國聯賽的前幾名，但我們已做足準備，希望能旗開得勝。」

首戰將遭遇地主澳門賓菲加的嚴峻挑戰，洪慶懷點名，陣中三名強力外援馬瑪內、薩尼和亞歷山大，將是球隊的攻守核心。

球隊重金禮聘昔日海地國腳亞歷山大，被視為即戰力，他曾於2009年首輪第12順位被美國職業足球大聯盟（MLS）皇家鹽湖城選中，曾效力過三支大聯盟球隊，資歷完整，生涯首次赴亞洲打球，他形容，「這是一生一次難得的機會，也是職業生涯重要的里程碑。」

亞足聯盃共有36隊、分為9組，分組首位取得晉級資格，台灣的航源FC與北韓4.25、火炬和澳門的賓菲加同屬I組，其中今晚對手賓菲加已經連四年稱霸澳門甲級足球聯賽，隊上更有8名強力外援，儼然是個小型的聯合國軍團。

澳門媒體也大篇幅報導亞足聯盃，其中《力報》更用半版來介紹地主賓菲加，洪慶懷坦言，「客場作戰勢必面臨壓力，對手屬力量型的球風，台灣球員對抗性較差，必須用速度和防守反擊來牽制對手。」

澳門《力報》半版預告台澳之戰。（特派記者廖聿偉攝）