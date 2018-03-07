撞球》安麗盃后冠花落誰家﹖台灣運彩最看好她

台灣選手周婕妤。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者許明禮／台北報導〕2018年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽將於3月8日至11日在台北體育館登場，共有16國、40名球員角逐，台灣運彩也開出賭盤，尋求衛冕的中國名將陳思明以3.5的賠率最被看好，三度在安麗盃封后的「大眼妹」周婕妤和世界排名第二的「倩影殺手」魏子茜，以賠率5.25緊追在後。

台灣選手魏子茜。（資料照，記者簡榮豐攝）

陳思明去年豪奪9座國際賽冠軍，包括安麗盃、中國公開賽、世界運動會及世界9號球錦標賽等大賽冠軍，聲勢如日中天，這次安麗盃也被看好能打破「衛冕者魔咒」，連續兩年摘冠。

中國選手陳思明。（資料照，記者張嘉明攝）

三度奪下世界9號球冠軍的中國女將劉莎莎，和2013年安麗盃冠軍凱莉.費雪，以6.50賠率排名第四。2016年世界冠軍韓雨的奪冠賠率為7.00。

2006、2011年兩度在這項大賽摘冠的「南韓小魔女」金佳映賠率為8.50。

韓國選手金佳映。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016年安麗盃從會外賽一路殺進決賽爆冷奪冠的菲律賓小將珊提諾，今年奪冠賠率僅18﹔台灣老將柳信美和從國手選拔賽脫穎而出的謝喻雯賠率同為20。

柳信美。（資料照，記者陳志曲攝）

較出人意料的是，曾獲10號球世界冠軍的奧地利名將歐絲純，以1賠30在奪冠賠率敬陪末座。