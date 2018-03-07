MLB》台將同場亮相！胡智為「背靠背」挨轟吞敗 林子偉敲安

〔體育中心／綜合報導〕效力光芒的台灣投手胡智為今天先發出戰紅襪，這也是首次在大聯盟熱身賽以先發身分亮相，主投2局挨2轟失3分退場，而另一名旅美好手林子偉在6局下才替補上場，2打數擊出1支二壘安打，兩人無緣上演台將對決，紅襪終場以9：1贏球，胡智為也吞下熱身賽首敗。

胡智為吞下熱身賽首敗。（取自光芒推特）

胡智為春訓從牛棚出發，出賽2場共計3局無失分無安打，防禦率仍是維持完美的「0」，好表現也讓光芒安排他在今天首度以先發登板出戰紅襪，首局投出三上三下，解決班尼泰迪（Andrew Benintendi）和拉米瑞茲（Hanley Ramirez）兩名強打，不過第二局遭遇亂流，被21歲新秀德弗斯（Rafael Devers）和柏格茲（Xander Bogaerts）敲出「背靠背」全壘打，然後再被史威哈特（Blake Swihart）和Iván De Jesús Jr.連續擊出二壘安打再掉1分，胡智為先發處女秀主投2局被敲4支安打失3分，防禦率上升至4.50。

而林子偉今天沒有先發，無緣對決胡智為，他在6局下上場代守游擊手，7局上首打席吞下三振，但他把握最後打擊機會，9局上在一二壘有人時敲出右外野安打形成滿壘，紅襪最後半局狂灌5分，也包括Jesus Quiroz的三分砲，終場以9：1大勝光芒，胡智為則承擔敗投。

林子偉今年在熱身賽出賽10場，17打數敲出4支安打，打擊率2成35，另有6次三振、6次保送和1次盜壘成功。

林子偉。（資料照，今日美國）