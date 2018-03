MLB》他不投快速直球 1球種連續三振大谷翔平（影音）

〔體育中心/綜合報導〕天使隊大谷翔平今擔任先發五棒指定打擊,首度被放進中心打線、跟「現代神獸」楚奧特(Mike Trout)同時亮相,可惜2打數無安打,還吞2次三振,終場球隊以4:5輸給響尾蛇。

大谷2局上首度登場,面對去年8勝、防禦率3.37的響尾蛇先發高德利(Zack Godley),4球就被對方一記81.9英里曲球三振;4局上二度對決,還是遭曲球三振,高德利先發4局飆4K無失分,大谷就貢獻2K。

6局上,天使先靠兩支安打攻分,大谷在二壘有人面對左投巴斯塔多(Antonio Bastardo),選了6顆快速球獲保送,首度上壘,但沒能跑回分數,天使終場1分差落敗。

大谷此役2打數吞2K,僅靠保送上壘,連3場沒敲安打,打擊率降至0.111,賽後坦言有點抓不到節奏。至於連續三振大谷2次的高德利,則獲得美日媒體關注。

高德利是技巧派右投,去年完全不投四縫線速球,主要球種為伸卡、曲球和卡特球。高德利賽後說,三振大谷2次的都是彈指曲球,「我就像面對其他打者一樣,捕手要哪就投哪而已。」

高德利三振大谷影片引起討論:

Zack Godley striking out Shohei Ohtani for the second time today with his filthy curveball (Thanks to @jf_nicholas for the request!) pic.twitter.com/Hno4j71f41