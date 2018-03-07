MLB》他不投快速直球 1球種連續三振大谷翔平（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊大谷翔平今擔任先發五棒指定打擊，首度被放進中心打線、跟「現代神獸」楚奧特（Mike Trout）同時亮相，可惜2打數無安打，還吞2次三振，終場球隊以4：5輸給響尾蛇。

大谷2局上首度登場，面對去年8勝、防禦率3.37的響尾蛇先發高德利（Zack Godley），4球就被對方一記81.9英里曲球三振；4局上二度對決，還是遭曲球三振，高德利先發4局飆4K無失分，大谷就貢獻2K。

6局上，天使先靠兩支安打攻分，大谷在二壘有人面對左投巴斯塔多（Antonio Bastardo），選了6顆快速球獲保送，首度上壘，但沒能跑回分數，天使終場1分差落敗。

大谷此役2打數吞2K，僅靠保送上壘，連3場沒敲安打，打擊率降至0.111，賽後坦言有點抓不到節奏。至於連續三振大谷2次的高德利，則獲得美日媒體關注。

高德利是技巧派右投，去年完全不投四縫線速球，主要球種為伸卡、曲球和卡特球。高德利賽後說，三振大谷2次的都是彈指曲球，「我就像面對其他打者一樣，捕手要哪就投哪而已。」

高德利三振大谷影片引起討論：

Zack Godley striking out Shohei Ohtani for the second time today with his filthy curveball （Thanks to @jf_nicholas for the request!） pic.twitter.com/Hno4j71f41 — Pitcher List （@PitcherList） 2018年3月6日

大谷翔平坦言抓不到節奏。（法新社）