NBA》面對心魔 騎士愛神談恐慌症

洛夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前暴龍球星「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）在受訪時坦言，自己曾受到憂鬱症及焦慮所困擾後，騎士明星前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）也在外媒《球星看台》上發表了一篇專文，講述了自己患有恐慌症的秘密，以及與心理醫生進行治療的經歷，同時呼籲人們應該要面對自己的心魔，勇敢尋求協助。

洛夫在文內寫道，在11月初對陣老鷹的比賽中，恐慌症就忽然的找上了他：「從跳球開始，我就意識到自己出了些問題，而在中場休息後，情況變得更難控制，我感覺自己心跳加速，呼吸困難，空氣變得厚重且稀薄，就在那時我知道自己打不了比賽了，身體真的撐不住了。我跑回更衣室，從一個房間跑到另一個房間，就好像在尋找什麼東西一樣，那時候我只希望我的心跳能平緩下來。那感覺就像身體正告訴我，你快要死了！最後，我癱倒在訓練室地板上，用盡全力呼吸。」

而這位29歲的明星前鋒表示，在治療恐慌症的過程中讓他明白，尋求幫助並非懦弱的表現：「每個人都在經歷一些他人所不知道的事，如果我們選擇將它埋葬心內，並不會讓他消失。這只會阻礙我們瞭解自己，同時剝奪向他人求助的機會。因此如果你正身處困境，我想藉由我的經歷來告訴你，將這些東西分享出來吧，因為你從來都不是怪咖，不是少數。當你選擇去面對心魔，這將會成為你所做過最重要的事，至少對我而言是如此。」