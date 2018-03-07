NBA》轉隊首次先發攜手詹皇 小南斯：他就是能知道我有空檔

小南斯攜手詹皇多次上演美技。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕從湖人轉隊到騎士的小南斯（Larry Nance Jr.）回到家鄉克利夫蘭，披上父親退休號碼22號的戰袍，昨轉隊後首度先發，就沒有讓滿場的親朋好友失望，15投9中繳出生涯新高的22分、15籃板，更多次和老大哥詹姆斯（LeBron James）攜手上演美技，最後就以輕取活塞，終止主場5連敗。

騎士中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）上役不慎扭傷右腳踝，也讓小南斯獲得先發的機會，擔負先發重責的他，在場上的效率高到驚人，在騎士追分時，小南斯更是挺身而出。而這也是是小南斯在騎士生涯的首次先發，而他的父親在效力騎士生涯先發的首戰，也砍下17分11籃板的「雙十」數據。

而談到自己自從加盟球隊以來多次與詹姆斯攜手連線進攻，小南斯在受訪時表示：「我還在學習要舉手要球，之前跟灰熊、雷霆的比賽中也出現過一兩次，今天又再一次，我都不知道自己有空檔，他（詹姆斯）卻很清楚。所以當看到球飛進了內線，我才發現，『好吧，我猜有空檔的應該是我。 』」

小南斯來到騎士先發首戰就繳出亮眼成績。（美聯社）

而對於小南斯頂替T.湯普森先發首戰就繳出亮眼成績，騎士總教練泰倫魯 （Tyronn Lue）則表示，雖然還不確定未來等湯普森傷復歸隊後，球隊陣容該怎麼安排，不過可以確定的是現在小南斯都能以先發出賽。

「之前是想讓他（小南斯）有機會能熟悉我們的戰術，我很喜歡他打替補時的表現，因為我們需要他的能量和動力。不過我們也不能每次一開場就自己挖洞跳，然後再去指望板凳球員登場來拯救比賽。」泰倫魯說到。