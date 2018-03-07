MLB》年薪僅全盛期的1/35 一朗只想證明目標不是玩笑話

鈴木一朗一心想打到50歲，就算領取大聯盟底薪也無所謂。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗將以1年合約回歸水手，球團今天還不會正式宣布，預計明天召開入團記者會。即便水手端出大聯盟合約，但美日媒體透露價碼是底薪54萬5000美元（約1598萬台幣），大約是一朗全盛時期的1/35。

一朗去年幾乎都擔任代打，僅繳50支安打為生涯新低，季後被馬林魚放進自由市場，一度考慮回日本，未料水手近日有主力外野受傷，讓44歲的一朗在寒冬中還能獲得大聯盟合約，算是罕見案例。

不過，一朗年薪傳聞只有54萬5000美元，比馬林魚時期的200萬低不少。日本媒體《サンスポコム》更指出，一朗在巔峰時期年薪大約是20億7000萬日元，如今僅領1/35，顯見無論條件如何，一心只想實現打到50歲的目標，向外界證明這不是玩笑話。

水手傳奇僅領大聯盟底薪，讓部分日本媒體人有意見。知名節目主持人小倉智昭昨在節目表示，「年薪只有最低的5780萬日元，一朗去年確實打擊率只有0.255，但給一個對水手有如此貢獻的人那種年薪，是不是有點失禮了。」

西雅圖球場已有一朗的佈置。（美聯社）

水手還沒舉行一朗入團記者會，相關商品已經開賣。（美聯社）

水手還沒舉行一朗入團記者會，相關商品已經開賣。（美聯社）

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