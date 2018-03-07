NBA》場上沒大人？ 公牛另類「擺爛」遭聯盟警告

公牛隊因陣中主力J.哈勒戴（左）和R.羅培茲（右）輪休太多天遭聯盟警告。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季例行賽已進入最後1個多月，許多晉級季後賽機會渺茫的球隊都陷入連敗困境，也讓人懷疑他們是否為了拿到更好的選秀順位所以乾脆「擺爛」，而這些「擺爛」的作法也引起官方的高度重視，近期17戰14負戰績慘不忍睹的公牛隊，日前就因健康的主力球員輪休太過於頻繁遭到聯盟警告。

公牛在去年休季期間將看板球星J.巴特勒（Jimmy Butler）送去灰狼後，球隊展開漫長的重建期，本季又將陣中長人米洛提奇（Nikola Mirotic）送去鵜鶘，公牛副總裁派克森（John Paxson）之前也宣布球隊下半季的重點將著重於培養潛力新秀，剩餘賽事會讓更多的年輕球員上場。

根據《Yahoo Sports》記者Shams Charania在推特表示，公牛陣中主力中鋒R.羅培茲（Robin Lopez）和搖擺人J.哈勒戴（Justin Holiday）明明身體健康，二月底開始的近6場比賽中卻有5場都輪休，聯盟在本週也因此向公牛隊提出警告，要求他們不能讓健康的球員過度輪休。

繼獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）日前高調發表「擺爛說」，遭聯盟重罰60萬美元（約1752萬新台幣），NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）近期也是發信給30支球隊，警告他們不准擺爛，否則將會祭出重罰。

而在被警告過後，公牛隊也決定從善如流，承諾在接下來剩餘的比賽中，會聽從聯盟建議更加頻繁地讓R.羅培茲和J.哈勒戴上場比賽。

而公牛副總裁派克森也在今天受訪時說：「在全明星週後，聯盟認為羅培茲和哈勒戴不符合球員輪休的規定，所以我們也有和聯盟管理層進行交流，而我們也非常尊重這次的交流結果，並會依照他們的建議繼續經營球隊。」。