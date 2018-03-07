NBA》德國坦克鬥魂不滅 連手小將費雷爾碎金塊

諾威斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天坐鎮主場迎戰金塊，儘管外界普遍認為獨行俠已經決定放棄這個賽季，但一哥「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）可不想坐以待斃，他和小將費雷爾（Yogi Ferrell）連手轟進11顆3分彈，幫助球隊以118：107暴冷擊敗對手，中止3連敗。

上半場雙方靠著外線火力，互有攻勢。在彼此都無法有效限制對手進攻的情況下，雙方都採取了對轟的策略，而在第二節末段金塊克服了落後，靠著遠投與加罰打出一波16：5的攻勢，一舉反超比分，中場打完球隊以62：58領先地主。

下半場獨行俠展開反擊，在落後的情況下費雷爾以連續的外線火力，幫助球隊打出一波17：3的攻勢反超比分，金塊被打得毫無還手之力，帶著11分的落後進入第四節。決勝節金塊開始振作，一度將分數咬進到僅5分差，但這時費雷爾又跳了出來，率隊再下一城14：3的高潮，終場就以118：107大勝金塊。

獨行俠D.史密斯（Dennis Smith Jr.）18分5籃板11助攻、諾威斯基17分4籃板、費雷爾24分4籃板2助攻；金塊W.錢德勒（Wilson Chandler）21分3籃板、P.米爾塞普（Paul Millsap）12分6籃板3助攻2火鍋、巴頓（Will Barton）16分8籃板7助攻。