NBA》新人年展超全能身手 西蒙斯締超狂紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天點點開花，7人得分上雙，助隊終場以128：114擊敗黃蜂，新人王大熱門西蒙斯（Ben Simmons）此役繳出16分、13籃板和8助攻的全能表現，據美媒《Bleacher Report》記者Andy Bailey指出，西蒙斯生涯前62場的表現已經超越許多球星的紀錄。

西蒙斯在生涯前62場共得到1024分、475顆籃板和471次助攻，總得分比柯瑞（Stephen Curry）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）和魏德（Dwyane Wade）的新人年前62場還要來得多，籃板也比首位澳洲狀元郎柏格特（Andrew Bogut）和「抓猛哥」卓蒙德（Andre Drummond）多，助攻數更是比下老前輩奇德（Jason Kidd）和「一分錢」哈德威（Penny Hardaway），西蒙斯本季也是繼詹姆斯（LeBron James）和魏斯布魯克之後，聯盟唯三位能夠完成「900分、400籃板、400助攻」的全能球星，更難得可貴的是今年才是他的第一個賽季，未來有著無限發展。

西蒙斯本季出賽62場，場均繳出16.5分、7.7籃板和7.6助攻，共締造過25次雙十和6次大三元的紀錄。

西蒙斯。（美聯社）