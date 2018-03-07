NBA》柯瑞飆34分 勇士勝籃網收本季第50勝緊咬火箭

勇士擊敗籃網取得6連勝，以50勝14敗，居西部第2名，落後火箭0.5場勝差。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今在主場迎戰來訪的籃網，雖然第2節遭遇亂流，但易籃後打出38：27攻勢超前，以114：101取得6連勝，也收下本季第50勝，以50勝14敗，居西部第2名，落後火箭0.5場勝差。

勇士目前戰績排名西部第2，緊追在火箭之後，賽前K.湯普森（Klay Thompson）發下豪語，目標是贏下接下來的例行賽，並取得第一種子進入季後賽。

今日開局，勇士展現勢在必得的決心，首節表現相當瘋狂，賞給籃網一波25：0攻勢，取得大幅領先，不料第2節準星盡失，反倒讓對手超前，上半場打完，籃網以5分超前。

易籃後，勇士「天兵」麥基（JaVale McGee）挺身而出，在第3節前段3度爆扣籃框，帶動球隊攻勢，加上柯瑞（Stephen Curry）在三分線外兩度得手，與籃網拉鋸後，再度要回領先，也為比賽勝負定調。

「天兵」麥基3度爆扣籃框。（美聯社）

勇士此役5人得分上雙，團隊命中率達56.1%，柯瑞投進6顆三分球，繳全隊最高34分、6籃板，杜蘭特（Kevin Durant）19分次之，麥基挹注12分。

籃網目前仍是戰績倒數的球隊，此役面對衛冕軍展現韌性，一路纏鬥到決勝節才被拉開，D.羅素（D'Angelo Russell）繳出全隊最高22分、8助攻，卡羅（DeMarre Carroll）19分次之。