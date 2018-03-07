NBA》總得分超越「LOGO男」 甜瓜躍居史上第20（影音）

Carmelo Anthony just passed Jerry West for 20th on the NBA's all-time scoring list. Congrats, @carmeloanthony! （via @NBA） pic.twitter.com/K7SdewLQEl — SLAM Magazine （@SLAMonline） 2018年3月7日

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天以112：122不敵火箭，無法中止對手16連勝，雷霆前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）全場貢獻23分，生涯總得分在首節就超越湖人傳奇球星「LOGO男」魏斯特（Jerry West），躍居史上第20名。

安東尼賽前距離排名得分榜第20名的魏斯特，只差5分，安東尼上半場手感火燙轟進19分，首節拿下8分，生涯總得分超越了魏斯特的25192分，全場共挹注23分，生涯總得分則來到25210分，暫居史上第20。

安東尼下一個要超越的目標是傳奇溜馬射手米勒（Reggie Miller），他18年生涯共攻下25279分，在得分榜上排名第19名。

安東尼生涯總得分高居史上前20名。（美聯社）