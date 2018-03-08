安麗益花式撞球錦標賽開打 今日賽事預告與轉播

球后周婕妤。（記者林正堃攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

安麗益女子花式撞球錦標賽今開打，去年冠軍陳思明將在中午12點40分對決臺灣選手謝喻雯。另外，球后周婕妤、柳信美、金佳映等名將都將出賽，請喜愛撞球的球迷們準時收看直播！

NBA方面，首場轉播由公鹿主場挑戰火箭。火箭近況火燙，上一場擊敗雷霆後取得16連勝。主將哈登（James Harden）近5戰平均繳出28.2分、8助攻、6.8籃板，全能的表現絕對是公鹿必須嚴加看防的對象。而公鹿近況不佳，近6場僅取得1勝5敗的戰績。球隊一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）必須帶領球隊走出困境。

另一場轉播由騎士做客迎戰金塊。騎士目前以37勝26敗暫居東部第三位，值得注意的是近4場攻下14.7分且命中率高達65%的前鋒南斯（Larry Nance Jr.），今天他能與詹姆斯（LeBron James）聯手替球隊收下二連勝嗎？金塊目前排在西部第八名，仍在為季後賽席位打拼，從板凳出發的巴頓（Will Barton）近期平均為球隊攻下21.4分，他的得分能力會是教練的一枚活棋。精采比賽，請球迷不要錯過囉！

大聯盟春訓今天將轉播小熊迎戰印地安人的比賽。2位台灣好手曾仁和與張育成能否對決將是球迷們關心的話題。棒球迷們請準時收看比賽！

SBL持續開打，今天晚間6點由達欣出戰富邦，晚間8點由裕隆迎戰金酒。想知道最新消息，記得鎖定自由體育文字轉播！

安麗益女子花式撞球錦標賽

12:00 周婕妤VS K.Tkach

12:40 陳思明VS謝喻雯

13:20 劉莎莎VS Y.Shut

14:00 潘曉婷VS V.Ivanovskaia

18:30 劉莎莎VS柳信美

19:10 金佳映VS X.V.Bui

轉播單位：緯來體育

NBA例行賽

09:00 火箭@公鹿 緯來體育

11:30 騎士@金塊 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

MLB春訓

09:00 小熊@印地安人 FOX SPORTS

SBL例行賽

18:00 達欣@富邦

20:00 裕隆@金酒

地點：新莊體育館

轉播：緯來育樂台、愛爾達體育2台

去年冠軍得主陳思明。（資料照，記者張嘉明攝）