中職》復仇者聯盟全員出動 蔣智賢轟兩分砲

〔記者吳清正／高雄報導〕從中信兄弟轉投富邦悍將的蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清和林克謙，今天首度同場出賽，蔣智賢轟出兩分砲，張正偉也打下兩分打點，富邦以9：3擊敗亞運培訓隊。

蔣智賢第1局就擊出全壘打，已經連兩場開轟，張正偉第2局敲出超前比數的兩分打點二壘打，第4局再擊出二壘打，全場3打數2安打，富邦陳品捷和于孟馗也各擊出兩支安打。

先發的陳鴻文前兩局還沒有進入狀況，被擊出6支安打失3分、1分責失，但是投到4局結束，連續解決最後7名打者，林煜清中繼2局無失分，只被擊出1支安打，投出2次三振，林克謙和賴鴻誠、張耿豪各投1局無失分，林克謙和張耿豪沒有被安打。

富邦總教練葉君璋表示，投手群雖然還沒有到最佳狀態，都還能控制住場面，而包括林益全等打者雖然沒有安打，球打得相當札實，對全隊的調整進度感到滿意。

蔣智賢開轟。（記者黃志源攝）

蔣智賢開轟。（記者黃志源攝）

蔣智賢開轟。（記者黃志源攝）

富邦先發投手陳鴻文。（記者黃志源攝）

富邦悍將總教練葉君璋。（記者黃志源攝）

亞運棒球台灣培訓隊總教練許順益。（記者黃志源攝）

富邦悍將打者張正偉擊出超前比數2分打點二壘打。（記者黃志源攝）



富邦悍將打者張正偉擊出超前比數2分打點二壘打。（記者黃志源攝）

