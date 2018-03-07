HBL》週六決戰小巨蛋 衛冕軍松山主帥黃萬隆要球員享受比賽

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽週六在台北小巨蛋開戰，今日賽前記者會中，男子甲級4強衛冕軍「綠色神盾」松山高中、能仁家商、南山高中、東山高中；女子4強為上屆稱后普門高中、永仁高中、滬江高中及南山高中都前來共襄盛舉，8隊都準備在週六大戰全力以赴，爭取最終榮耀。

松山週六下午2點將對上首度打進4強的東山，為了讓球員提前適應比賽時間，此次記者會僅松山總教練黃萬隆出席。面對衛冕壓力，黃萬隆期盼球員能好好享受兩場比賽，像是年紀還能加入U18國家隊的林正，屆時就得享受、珍惜比賽，必須明白自己的未來在哪裡，在備受關注的HBL舞台打出好的表現。

上屆衛冕失利的南山，此次捲土重來，將在晚間6點碰上實力不俗的能仁家商。南山兩大中鋒吳沛嘉、林嘉隆目前都因傷，屆時上場機會都不大，主帥許時清決定採「五小陣容」，全力面對擅打快速球風的能仁。

女子組部分，衛冕者普門中學已全數抵達台北，教練廖哲億認為，高雄天氣很熱，為了讓球員提前適應北部較冷的天氣，才會決定提前上陣，並借用金華國中球場進行訓練。普門將在週六下午4點碰上連兩屆季軍的滬江高中。

至於永仁高中上屆打下亞軍的班底全數在陣，首場要對上南山高中，雙方將在中午12點決一死戰。

HBL決賽各隊代表。（記者林正堃攝）

HBL男子組四隊代表。（記者林正堃攝）

HBL女子組四隊代表。（記者林正堃攝）

HBL決賽各隊代表。（記者林正堃攝）

普門小選手不忌口。（記者林正堃攝）