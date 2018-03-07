安麗盃》白俄羅斯美女來襲 最美麗戰爭即將引爆

〔記者許明禮／台北報導〕每年春天「最美麗的戰爭」即將引爆﹗

2018年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，明天將在台北體育館登場，共有16國、40名球員角逐，今天下午舉行賽前記者會，現場星光熠熠，美不勝收。

今年安麗盃的口號是「美麗的傳承」，記者會上也邀請國內撞壇老、中、青三代的指標球星柳信美、周婕妤和陳佳樺上台，傳承意味十足。

48歲的柳信美是安麗盃的元老，31歲的周婕妤則三度摘下安麗盃后冠，捍衛地主榮耀﹔年僅17歲的陳佳樺今年第二度參賽，也是周婕妤欽點的接班人。

周婕妤表示，她從小就看美姐比賽，當時就夢想有一天能和美姐一樣站上安麗盃舞台﹔她也很羨慕美姐雖然已升格當教練，還能在撞球路上堅持那麼久。

今年安麗盃，台灣除了已取得參賽資格的周婕妤、陳佳樺、魏子茜、柳信美、謝喻雯外，林沅君、陳禾耘、洪夢霞及郭思廷也從會外賽脫穎而出，不過台灣僅9人晉級會內賽也寫下近年來新低。

外將部份，中國軍團來勢洶洶，除了尋求衛冕的陳思明，還有去年殺進8強的韓雨、劉莎莎、潘曉婷及產後復出的付小芳，陣容相當整齊。

今年賽事也有不少新面孔，包括3名美國新秀拉森、蔣怡夏及藍恩﹔來自白俄羅斯的兩名20歲美女莎特、菲菲拉娃也具有超高顏值，勢必引起一股追星熱。

安麗盃臺灣參賽選手（記者林正堃攝）

柳信美、周婕妤、陳佳樺老中青三代球員（記者林正堃攝）

安麗盃參賽選手（記者林正堃攝）

南韓軍團（記者林正堃攝）

中國軍團（記者林正堃攝）

白俄羅斯球員（記者林正堃攝）

周婕妤（記者林正堃攝）

潘曉婷（記者林正堃攝）

白俄羅斯球員菲菲拉娃（記者林正堃攝）