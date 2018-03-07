高中木棒聯賽》成德高中創隊史最佳成績 「新竹大谷翔平」獲大獎

［記者洪美秀／新竹報導］106學年度高中棒球硬式木棒組甫結束，新竹市成德高中創下棒球隊成軍八年最佳戰績，奪得第4名佳績，其中球員陳聖平是投打俱佳的「二刀流」，還獲得大會最佳二壘手，堪稱隊上MVP，後續發展值得注意。

新竹市成德高中棒球隊民國100年成軍，剛成軍時各方都不看好，因球員來源不穩定，資源相對匱乏，經球隊努力整合及市府提供協助，今年打破高中硬式棒球木棒組在102學年度第7名最佳紀錄，今年首次擠進前4強準決賽，並取得第4名的隊史最佳成績獎盃。

總教練陳同霆說，今年木棒組聯賽投手陣容完備是致勝關鍵，今年投手包括王志煊、陳聖平、黃文鈺，陳澤豪及陳冠昀，尤其以守護神陳聖平及在八強賽中封鎖西苑高中打擊火力的投手王志煊表現最為出色。

其中陳聖平不僅投球出色，打擊也有發揮，投打俱佳堪稱場上的「二刀流」，還被隊友稱為「新竹大谷翔平」，表現獲重視，此外還能守內野的陳聖平，守備絕佳，獲本屆賽事最佳10人的二壘手，是隊上的「MVP」，更是投打跑守兼具的「四拍子選手」。

成德高中學務主任邱郁達表示，球隊為強化整體戰力，賽前透過各種訓練及模擬賽，提升選手球技，加上球員心理素質好，且重新整頓球隊編制，調整球員守備位置及打擊順序，還聘用2位專任運動教練陳同霆及吳建緯，也是重要關鍵。

市府教育處表示，106學年度高中棒球硬式木棒組全國賽，全國18個縣市、有42所高中強隊參賽，成德高中首次晉級前四強，最終雖敗給平鎮高中，仍得到隊史最佳成績，也是竹市歷年來最佳成績，球員的表現令人肯定，後繼表現值得期待。

新竹市成德高中棒球隊今年勇奪高中棒球聯賽木棒組第四名，是成軍8年最佳成績，球員表現優異。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中勇奪全國高中棒球聯賽木棒組第四名，其中被封為「新竹大谷翔平」的球員陳聖平，能投能打還能守備，堪稱「二刀流」選手，後續發展指日可待。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中勇奪全國高中棒球聯賽木棒組第四名，其中被封為「新竹大谷翔平」的球員陳聖平，能投能打還能守備，堪稱「二刀流」選手，後續發展指日可待。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中勇奪全國高中棒球聯賽木棒組第四名，其中被封為「新竹大谷翔平」的球員陳聖平，能投能打還能守備，堪稱「二刀流」選手，後續發展指日可待。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中勇奪全國高中棒球聯賽木棒組第四名，其中被封為「新竹大谷翔平」的球員陳聖平，能投能打還能守備，堪稱「二刀流」選手，後續發展指日可待。（記者洪美秀攝）