MLB》狠K大谷翔平 克蕭賽後霸氣嗆聲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美日頂尖對決！天使隊今刻意安排大谷翔平上場打擊，強碰道奇隊王牌克蕭（Clayton Kershaw），這位被視為現役最強的投手，以招牌曲球三振大谷，讓他知道要在大聯盟打擊不是那麼簡單的事情。

大谷賽前已連2場擔任打者，由於明天要進牛棚投球，一般來說今天不會上場打擊，但在天使總教練索西亞特別安排之下，大谷能夠親身感受克蕭的投球，也是他赴美首度連3天擔任打者。

3局下，大谷首度上場打擊，克蕭前2顆速球都是壞球，球數落後，接著塞了2記內角速球，大谷都打成界外。2好2壞，克蕭用精準的外角曲球對決，大谷沒有揮棒遭三振出局。

這是兩人此役唯一的對決，克蕭總計先發3局無失分，飆2K；大谷4局下再打擊面對舒利特（Brian Schlitter），卻在一二壘有人擊出雙殺打，瓦解球隊攻勢，總計2打數無安打，熱身賽打擊率重挫至0.091。

克蕭不僅為大谷上了一課，賽後也向這位二刀流球星傳達訊息。被問到面對大谷是否感到興奮，克蕭霸氣說道，「我現在不怎麼在乎了，他沒選擇我們（道奇），那就祝他好運了。」

大谷去年大陣仗選擇希望效力的球隊，道奇就在最後面試的7隊之中，不過最終他沒有選擇這支奪冠大熱門，而是隔壁的天使隊。

首次跟現役最強投手對決，大谷對整個過程印象深刻。「球真的很有威力，即便球數落後也不受影響，真的很厲害，包括那記曲球在內，每一球都很有水準，我很享受這次對決，也學到很多東西。」他賽後說道。

大谷翔平遭克蕭三振。（美聯社）