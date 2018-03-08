MLB》一朗以1年75萬美元重回水手 「至少打到50歲」

〔體育中心／綜合報導〕日籍44歲球星鈴木一朗正式以1年75萬美元（約新台幣2208萬元），重回西雅圖水手，並重新穿上「51號」球衣，將延續他第18年的大聯盟生涯。鈴木一朗今天在記者會中表示，希望盡可能地幫助水手隊，也期許自己「至少」打到50歲。

「我希望能幫助水手隊。」鈴木一朗透過翻譯表示，「我想把我在棒球生涯獲得的一切，幫助西雅圖。」他也說，過去5年發生了很多事情，「這些對來我說是很好的經驗，並學會如何處理這些事情。作為一名球員，你看到那些數字，可能跟現在有些不一樣，但我獲得了許多，也從這過去五年來中學習，這些成了現在的我。」

鈴木一朗笑說，「我想很多人都聽到我想打到50歲，但我想強調，是打到『至少』50歲，希望每個人都能明白這點。」根據《ESPN》報導，鈴木一朗與水手簽下1年75萬美元合約，根據表現狀況，最高可拿到200萬美元（約新台幣5888萬元）。

「鈴木一朗的加入讓球隊添加多才多藝的外野手。」水手總管狄波多（Jerry Dipoto）表示，一朗對棒球的職業要求很高，能用多種方式來幫助球隊，並稱讚他是偉大的球員之一，「無論是在球場、還是在休息室，都是非常有價值的，我們很高興能帶他回家。」

由於球隊外野傷兵多，水手總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，鈴木一朗還能打，「這不像他過去幾年所扮演的角色，也是我們想要他的原因。」他指出，不會讓一朗在一週七天的比賽都上場，「我相信他會幫助我們，所以會給他上場機會。」

鈴木一朗正式回到水手。（美聯社）

鈴木一朗。（美聯社）

鈴木一朗。（美聯社）