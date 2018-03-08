NBA》詹皇今夏情歸何處 ？ KG：是我就選火箭！

「詹皇」到底情歸何方，過去一整年都不斷引發熱議。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕騎士球看板星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏可望跳出合約成為自由球員，他的動向總是大家矚目的焦點，而今天傳奇名將前「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）在自己主持的節目中表示，如果他是詹皇，今年夏天絕對會選擇加盟火箭。

詹姆斯2016年為騎士奪下隊史首冠後，季後與球隊簽下3年1億美元的合約，並擁有拒絕交易的霸王條款，今年季後有權拒絕執行價值3560萬美元的球員選擇權，可跳脫合約成為自由球員。

「詹皇」到底情歸何方？過去這一整年，都不斷引發討論，今年有望簽下P.喬治（Paul George）並擁有年輕核心球員的湖人、擁有眾多年輕天賦球員的七六人、以及擁有詹皇認為是史上最佳總教練帕波維奇（Gregg Popovich）的馬刺隊都有可能是詹皇今夏的落腳地。

不過之前NBA傳奇名將「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas），都曾建議詹姆斯在今年夏天選擇加入勇士隊，而「真理」皮爾斯（Paul Pierce）則認為他應該去巫師，不過前「狼王」卻有不一樣的想法。

前「狼王」賈奈特在節目中表示，如果是他他會選擇加盟火箭。（資料照，法新社）

「詹姆斯很有可能會離開騎士！而不管他要去哪裡，絕對都將撼動整個聯盟，」賈奈特說道，「但如我是他的話，我會選擇加盟火箭。」

賈奈特表示，火箭無疑絕對是今年奪冠熱門球隊，他們現在不但位居聯盟龍頭，更擁有外線投射驚人的「大鬍子」哈登（James Harden）和詹皇的超級好麻吉保羅（Chris Paul）。

保羅和詹皇是超級好麻吉。（資料照，法新社）

而值得一提的是，日前美媒就曾報導指出火箭在今夏也有意加入詹皇爭奪戰，不過如果火箭隊想要搶下詹皇，那他們勢必得犧牲掉一些重要的球員，像是今夏也將恢復自由身的卡培拉（Clint Capela）。

不過對於這點賈奈特也認為，像當年P.加索（Pau Gasol）去湖人或像去年「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）去鵜鶘就是很好的例子，這證明球隊並不一定需要付出很大的代價才能得到超級球星。