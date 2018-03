NBA》詹皇今夏情歸何處 ？ KG：是我就選火箭！

「詹皇」到底情歸何方,過去一整年都不斷引發熱議。(資料照,美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕騎士球看板星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今夏可望跳出合約成為自由球員,他的動向總是大家矚目的焦點,而今天傳奇名將前「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)在自己主持的節目中表示,如果他是詹皇,今年夏天絕對會選擇加盟火箭。

詹姆斯2016年為騎士奪下隊史首冠後,季後與球隊簽下3年1億美元的合約,並擁有拒絕交易的霸王條款,今年季後有權拒絕執行價值3560萬美元的球員選擇權,可跳脫合約成為自由球員。

「詹皇」到底情歸何方?過去這一整年,都不斷引發討論,今年有望簽下P.喬治(Paul George)並擁有年輕核心球員的湖人、擁有眾多年輕天賦球員的七六人、以及擁有詹皇認為是史上最佳總教練帕波維奇(Gregg Popovich)的馬刺隊都有可能是詹皇今夏的落腳地。

不過之前NBA傳奇名將「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)和「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas),都曾建議詹姆斯在今年夏天選擇加入勇士隊,而「真理」皮爾斯(Paul Pierce)則認為他應該去巫師,不過前「狼王」卻有不一樣的想法。

前「狼王」賈奈特在節目中表示,如果是他他會選擇加盟火箭。(資料照,法新社)

「詹姆斯很有可能會離開騎士!而不管他要去哪裡,絕對都將撼動整個聯盟,」賈奈特說道,「但如我是他的話,我會選擇加盟火箭。」

賈奈特表示,火箭無疑絕對是今年奪冠熱門球隊,他們現在不但位居聯盟龍頭,更擁有外線投射驚人的「大鬍子」哈登(James Harden)和詹皇的超級好麻吉保羅(Chris Paul)。

保羅和詹皇是超級好麻吉。(資料照,法新社)

而值得一提的是,日前美媒就曾報導指出火箭在今夏也有意加入詹皇爭奪戰,不過如果火箭隊想要搶下詹皇,那他們勢必得犧牲掉一些重要的球員,像是今夏也將恢復自由身的卡培拉(Clint Capela)。

不過對於這點賈奈特也認為,像當年P.加索(Pau Gasol)去湖人或像去年「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)去鵜鶘就是很好的例子,這證明球隊並不一定需要付出很大的代價才能得到超級球星。

Would Houston or Philly be good landing spots for LeBron James?



KG, @SamMitchellNBA, Ricky Davis & @katiesmith30 talk the Philly billboards and potential destinations for @KingJames if he decides to leave.#KGArea21 pic.twitter.com/7kgVFXryle