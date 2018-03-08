MLB》光芒出奇招要用4人輪值 胡智為有望扛先發

胡智為。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有別於大聯盟多支球隊採用5人先發輪值，光芒今年球季將出奇招，改用4人先發輪值，第5號先發就由牛棚投手輪流上陣，這代表台灣投手胡智為有望成為球隊先發一員。

光芒前四號先發將為亞契（Chris Archer）、艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）、史奈爾（Blake Snell）、法利亞（Jake Faria）。

總教練凱許（Kevin Cash）表示，想在5月之前，讓先發輪值保持在4人，如果效果不錯，可能會整季採用這調度。他也指出，會讓球隊牛棚投手來當作第5號先發。

「我們想看看4人先發輪值能有什麼樣的表現。」凱許說明，這方式可讓先發群能有多一天的休息機會，「我們覺得球隊有很多優秀的投手，但我們希望他們都能上場，而不是在沒進入先發輪值後，限制某人只能在特定場合出賽。」

光芒牛棚投手中有多人有投到2至3局的能力，除了胡智為外，還有安德瑞斯（Matt Andriese）、班達（Anthony Banda）、奇里諾斯（Yonny Chirinos）、普魯伊特 （Austin Pruitt）、亞柏格（Ryan Yarbrough）等人。

胡智為去年在大聯盟出賽6場，戰績1勝1敗防禦率2.70。今年熱身賽他出賽3場，2場後援、1場先發，共5局投球被敲4安（包含2轟），吞下1敗，防禦率5.40。