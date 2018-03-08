NBA》愛神誠實面對心魔 獲詹皇大力相挺

洛夫希望能藉著分享自己對抗心魔的心路歷程，幫助更多的人勇敢站出來。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士明星前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）昨在《球星看台》發表了長篇專文，講述了自己患有恐慌症的秘密，系望能藉此呼籲人們應該要面對自己的心魔，要勇敢尋求協助，而今天他在受訪時也表示這篇專文收到非常多很棒的迴響，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也是其中之一。

洛夫與詹姆斯。（資料照，法新社）

「我認為其中最大的原因是精神健康不會因為你球打得好壞，來決定是否會影響你。」洛夫說道。

而他也提到不管是跟柯佛（Kyle Korver）討論如何當一位襯職的父親或是與「詹皇」詹姆斯聊天時，被他握住手，並為他打氣，並對洛夫說他幫助了許多人，這些對洛夫來說，都是非常棒的回應。

「他們承認並分享我的文章，是件很重要的事，這樣能讓更多人意識到這個問題，如果沒有德羅森（DeMar DeRozan）這樣的人站出來說話，我或許就寫不出來這樣的文章，」洛夫說，「我只是想為其他運動員和公眾人物打開一扇門，公開談論這個話題，因為這個問題（心理問題）很普遍。我們不應該因為心理問題而感到羞恥，而是該站出來討論。」

而談到之前在出戰雷霆的比賽中提前離場時，洛夫表示那時後只是單純生病了，跟恐慌症比較沒有太大關係，不過當時ESPN爆料，部分騎士球員一度不滿因病僅出賽3分鐘就離席的洛夫，在隨後的球隊會議也變得「相當激烈」，直到洛夫向隊友們說明後，才平靜下來，事後總教練泰倫魯（Tyronn Lue）也在受訪時出面為洛夫護航。

「泰倫魯在季初時曾經有跟我提過恐慌症的問題，但我並不清楚多少人知道這個，當時的我就忽視了，這也成了我寫下這篇專文的主要原因。」洛夫說道。

而洛夫也接著表示，發生在佛州的高中槍擊案也是他分享這篇文章的原因之一。

「我認為心理健康扮演非常重要的，我認為能幫助讓人們站出來，我無法跟他們說怎麼作才是正確的事，但卻能告訴他們，這些故事能夠幫助更多人。」洛夫說。

而「詹皇」詹姆斯在受訪時也力挺洛夫並表示他的文章十分具有啟發性。

「我認為洛夫來到球隊的第一天起就被更衣室的隊友們所接受了，我不認為這（洛夫的恐慌症）會改變了我們長久以來對他的看法，多數人們處理的情況與他一樣。而這篇文章能幫助他們，讓他們不再感到孤獨，讓他們知道自己絕對不是在孤軍奮戰。」詹姆斯說。

騎士老大哥詹姆斯也為洛夫打氣加油。（資料照，法新社）