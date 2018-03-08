NBA》哈登砍26分宰公鹿 火箭創本季最長17連勝

哈登。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的休士頓火箭，不受到「背靠背」影響，今天靠哈登（James Harden）獨拿26分，終場在客場以110：99擊敗公鹿，締造本季最長的17連勝，仍暫居西部龍頭。

火箭半場以58：46領先12分，第三節公鹿靠米德爾頓（Khris Middleton）2罰中1追至6分差，之後火箭打出一波8：3攻勢，三節完再把分差拉開到雙位數差距；末節公鹿S.布朗（Sterling Brown）在倒數1分06秒投籃得分後，公鹿追至5分差距，不過火箭控衛保羅（Chris Paul）接下來連拿4分，助火箭拿下17連勝。

哈登全場20投7中，拿下26分、6助攻、5籃板、4抄截、1阻攻的全能表現，另有5次失誤；保羅16分、11助攻的雙十表現，E.戈登（Eric Gordon）18分，巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）11分，卡培拉（Clint Capela）10分、8籃板。

公鹿方面，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）30分、7籃板，米德爾頓18分、12籃板、5助攻，布雷德索（Eric Bledsoe）、S.布朗各有15分，J.帕克（Jabari Parker）10分。

哈登。（美聯社）

「字母哥」亞德托昆波（左）拿30分。（今日美國）