NBA》延長賽驚險獲勝 暴龍確定進季後賽了！

德羅森（左）今天攻下全場最高分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭暴龍今作客底特律，雙方戰到延長賽，主控德羅森（DeMar DeRozan）整場飆進42分，延長賽最後1秒關鍵助攻讓范維利特（Fred VanVleet）拿下超前分，助暴龍以121：119擊敗活塞，驚險奪下6連勝，成為本季首支進入季後賽的隊伍。

上半場活塞葛瑞芬（Blake Griffin）、布拉克（Reggie Bullock）手感火燙，上半場聯手攻下25分，讓暴龍在次節一度落後17分。易籃後，德羅森在第三節最後5分鐘以一記三分彈拉出8：0攻勢，之後羅利（Kyle Lowry）的三分打扳平比數。

末節雙方展開拉鋸戰，最後10秒打的激烈，葛瑞分先來後仰跳投三分打領先1分，德羅森又接著切入灌籃也回敬三分打，最後葛瑞芬壓哨出手成功得分，將比賽帶進延長賽。

延長賽直到2分鐘才有人得分，由暴龍Pascal Siakam切入拿下首分，活塞史密斯（Ish Smith）也跳投回敬，雙方一來一往，都有分數進帳，最後37秒葛瑞芬射進三分彈追平比數，倒數1秒范維利特接到德羅森傳球後跳投得分，以2分之差驚獲勝。

此役德羅森砍下42分、6助攻，N.鮑威爾（Norman Powell）也有17分，羅利則繳出15分、7籃板、15助攻、4抄截全能表現。活塞則由葛瑞芬及布拉克聯手，各自攻下31分、21分，卓蒙德（Andre Drummond）也進帳10分、21籃板。

葛瑞芬（上）進帳31分。（USA TODAY Sports）