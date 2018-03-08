高球》伍茲增加出賽次數 為名人賽做準備

「老虎」伍茲舊傷的陰影漸除，決定增加出來場次，投入Valspar錦標賽。（資料照，今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕「老虎」伍茲復出美巡賽之後，舊傷的陰影漸除，本週他決定增加出來場次，投入Valspar錦標賽，第1回合他將在台灣時間明天凌晨出發。

美巡賽結束WGC墨西哥錦標賽之後，本週回到佛羅里達州進行Valspar錦標賽，這場比賽因為夾在兩場WGC賽事之間，在它的前後又有名氣響亮的本田菁英賽和阿諾．帕瑪邀請賽，過去並不是大牌球星常排進年度行程的賽事，今年因為伍茲追加這場比賽，突然引起在球迷注意。

上1次伍茲來到Innisbrook渡假村參賽，已是1996年底的事，當時他還是美巡賽菜鳥，已打了9場比賽，其中贏過兩次冠軍。那次他參加的是混合團體賽事，那比賽早已停辦。

超過20年之後，伍茲再次踏上Innisbrook渡假村的頂級球場，為的是加緊磨練手感，為4月初的名人賽作準備。他說：「復出到現在我才打了10個回合比賽，我知道人們會說我的球會歪，還有一些不穩定，但是才10個回合，並不算多。他們說的那些，基本上就是我今年回到巡迴賽之後，至今的狀況，我打得還不夠多。」

伍茲先前只打了3場比賽，農保公開賽並列23名，本田菁英賽並列12名，跟冠軍選手仍有7、8桿差距，在加州的Genesis公開賽則被淘汰。這也是伍茲決定本週參加Valspar錦標賽的主因。

伍茲說：「我在洛杉磯只打了兩回合，就被淘汰了，在那之後我覺得自己比較強壯，尤其打完本田菁英賽之後感覺很好，我要逼迫自己投入訓練課程，我做到了，逼著自己多花點時間上健身房，如此我才能連著兩週出賽。」

除了Valspar錦標賽，伍茲還將參加下週的阿諾．帕瑪邀請賽，那將是他在5週之內參加的第4場比賽。

台灣好手潘政琮在台灣時間今天深夜也將投入Valspar錦標賽第1回合賽事，上週休兵期間，小潘格外忙碌，他考量參賽的情況決定在德州休士頓定居，上週就把原本在西雅圖的東西打包，運到休士頓，新家大小事安頓好，花了不少工夫，也讓他更有動力在比賽中爭取好成績。





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