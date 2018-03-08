電競》暴雪釋出電競藍圖 OW太平洋職業競技賽預計月底開打

暴雪娛樂台灣/香港/東南亞董事總經理陳博一。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕暴雪娛樂昨（7）日釋出今年度台灣地區電競相關賽事計畫，最近期的項目則是《暴雪英霸》上年度東半球重頭戲《亞太對決》，將在本月16日至18日於台北暴雪電競館展開中韓台八支頂尖戰隊較勁；隨後《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽預定本月底開打，儘管選拔公開賽已結束，參賽隊伍至今仍在確定中。

暴雪娛樂台灣/香港/東南亞董事總經理陳博一指出，暴雪娛樂在今年針對《鬥陣特攻》、《星海爭霸2》、《魔獸世界》、《暴雪英霸》與《爐石戰記》都有推出電競賽事，以《鬥陣特攻》來說，全球共有3500萬名玩家每天花兩小時玩遊戲，其中更有50%玩家會觀看電競賽事。

鬥陣特攻是暴雪目前最野心勃勃發展的電競項目。（記者陳耀宗攝）

對此，暴雪也建構起電競生態體系，讓玩家可以透過公開賽進入職業選拔賽，也有機會打世界盃，表現優秀更有機會進入《鬥陣特攻》職業電競聯賽。

《星海爭霸2》WCS世界盃聯賽部分，台灣好手可以透過暴雪舉辦的WCS台港澳日挑戰賽挺進更高階賽事；《魔獸世界》三對三競技場也將在今年舉辦台港澳資格賽，最強兩隊將獲亞太區季後賽資格，以爭取機會擠進BlizzCon決賽殿堂。

台灣玩家十分關注的《爐石戰記》，三個月前才有台灣選手陳威霖奪得世界冠軍，今年同樣分為HCT冠軍巡迴賽與HGG世界大賽，前者採個人、後者為團體，前者一年有三季賽事，台灣及東南亞地區將有五個巡迴站，分別為：曼谷、台北、香港、新加坡及澳門，台北將是季後賽舉辦地點。

《暴雪英霸》是近期將最先到來的電競項目，每年都將分為東西半球與上下年度賽事，舉行《歐美對決》與《亞太對決》，後者的上半年賽事將由台港澳代表隊LM出戰來自中國與南韓的七支頂尖強隊，勝者將可為季中賽增加該地區一席次，亞太對決結束後，還有一項由台灣與東南亞勁旅對戰的地平線對決，爭取季中賽門票，最後則是年底的全球總決賽，將會在BlizzCon進行。

暴雪英霸台灣地區上半年規劃賽事將有亞太對決、地平線對決與賽中賽。（記者陳耀宗攝）