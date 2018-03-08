NBA》說哈登難守遭聯盟開罰44萬 聰明哥上訴盼能免罰

史馬特表示他在受訪時只是想表示哈登有多難守。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）在前役對上火箭賽後，疑似因公開質疑裁判執法，昨天遭聯盟開罰1.5萬美元（約台幣44萬），不過對於這樣的判決，史馬特今天表示他將會向聯盟提出上訴，並要求取消他的罰款。

綠衫軍前役以120：123不敵火箭，史馬特當時並沒有在賽後的媒體聯訪時談到裁判吹罰問題，但之後在接受《波士頓環球報》專訪，被問到「大鬍子」哈登（James Harden）有多難防守時，提到了裁判吹判的問題，也因此遭到聯盟罰款。

「當你面對一個像那樣能得到裁判哨音的傢伙，很容易就容易會讓自己陷入犯規麻煩。」史馬特當時對《波士頓環球報》說道，「你根本沒辦法用自己擅長的方式守他，因為你知道10次裡面有9次他都能要到犯規。」

史馬特也提到，在防守哈登的時候就算把雙手都舉高，他還是可以要到犯規，今晚，我們就看到好幾次，而且在他的每場比賽中幾乎也都能看到，史馬特認為哈登總是辦法抓住我們，還能獲得哨音。他做這些已經好幾年了。」

聯盟認為史馬特的這段訪問是在質疑裁判有意偏袒哈登，也在昨天對史馬特開出1.5萬美元罰單。不過史馬特今天在受訪時則是大聲替自己喊冤，認為自己的那段話，只是想要表示要死守哈登是非常困難事，並不是特別針對裁判的吹判，所以他也表示將會對聯盟提出上訴，希望聯盟能取消對他的罰款。