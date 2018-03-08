MLB》大谷拒絕道奇惹毛克蕭 日媒爆料驚人內幕

日本八卦媒體引述小熊、道奇相關人士爆料，大谷方面似乎對先發投手和打者都有堅持。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭今和大谷翔平對決，不僅賞他三振，又在賽後直言大谷團隊當初挑選球隊過程是「浪費大家時間」，引爆話題。為何當初大谷會拒絕道奇、選擇天使？日本媒體爆料其中內幕。

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大谷團隊起初以各隊繳出的書面資料選出天使、道奇和小熊等7隊，隨後在洛杉磯進行面試。根據《夕刊富士》爆料，關於如何讓大谷二刀流，道奇面試提出的想法是，「以外野手身分先發，然後在7、8局後援登板。」

道奇先發輪值穩定，除了王牌克蕭，還有去年16勝投手伍德（Alex Wood）、連2年雙位數勝投的前田健太等人組成投1休4的輪值。假如要為大谷導入6人輪值，每位先發的登板次數都會減少，難以想像克蕭會願意接受。

日媒引述球團人士指出，想在道奇二刀流就只能以外野手+後援的身分登場，不過大谷方面不接受這種形式，還是希望能在大聯盟當先發投手。

同樣是7隊決選名單之一的小熊，據傳當初的提案則是，「先發投手身分投1休4，登板當天擔任中心打者，沒登板則以代打身分出場。」

然而，大谷最後也拒絕，主要考量是小熊失去王牌等級的投手阿里耶塔，對於大谷成為一名王牌投手的期待度會更高，可能沒有餘裕讓他延續真正的二刀流身手；小熊相關人士也說，「大谷方面好像也蠻堅持當打者時也能先發出賽，所以拒絕了提案。」

大谷最終選擇的天使隊，春訓期間確實給予充分機會擔任先發投手兼指定打擊。然而，原指定打擊人選普侯斯已對外表示，沒有人跟他討論過是要以一壘或指定打擊身分出場，不懂整個計畫，也為大谷能否持續二刀流埋下變數。