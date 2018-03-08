每個球員都是一軍！新竹市成德高中棒球隊創造新紀錄

新竹市成德高中棒球隊獲今年高中硬式棒球聯賽木棒組第四名，市長林智堅接見球員，也送球棒給學校，鼓勵選手再接再厲。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］「每個選手都是一軍」新竹市成德高中棒球隊沒有公費學生，成軍8年來，從球員不穩定及資源相較其他棒球高中學校少，今年在高中硬式棒球聯賽木棒組拿到第4名，刷新隊史新紀錄，市長林智堅今天接見球員，給予選手打氣，還致贈球棒，鼓勵球員們再接再厲，爭取最佳成績。

成德高中學務主任邱郁達說，學校棒球隊跟其他縣市專門栽培棒球選手的學校不同，別的縣市有大企業支持，每年都開出優沃的公費選手條件吸引棒球好手加入，成德高中棒球隊成立8年來，沒有一個學生是公費生，但選手們在教練的指導及努力練習下，每年越來越好，今年不僅成熟度更好，爆發力更強，最重要的是球員在教練帶領下，素質及能力都提昇很多。

新竹市成德高中今年獲高中棒球聯賽木棒組第四名，刷新隊史最佳紀錄，今天獲市長林智堅表揚肯定。（記者洪美秀攝）

市長林智堅今天接見棒球隊選手，他說，美國大聯盟選手在球隊獲勝後會在自己的城市接受市民歡呼及表揚，希望以這樣的模式，讓表現優秀的球員也接受表揚，鼓勵選手們再接再厲，再繼續爭取佳績。

今年獲得大會最佳10人二壘手的陳聖平，今年才高二，來自台東縣阿美族的他，已吸引多所大學注意，教練邱郁達說，像是國體、文化及輔大及台體等幾個大學都開出公費生條件要爭取他就讀，而陳聖平能投能打能守，被封為「新竹大谷翔平」，今年表現已如此優異，相信明年高三會更成熟，指日可待。

新竹市成德高中棒球隊員陳聖平被封為「新竹大谷翔平」，能投能打能守，是二刀流的選手，已獲多個大學注意搶人。（記者洪美秀攝）

此外才高一的左投手王志煊，球速已達134公里，市長林智堅看他個頭不高，還請他要多練壯點，鼓勵他越來越好。

邱郁達說，很感謝泰杋科技、展陽環保等企業默默支持學校的棒球隊，相較其他棒球學校有大企業支持，學校獲得贊助支持相對少，但相信只要經過教練的調整與默契培養，每個選手都是一軍，都是能隨時上場的主力先發球員。