SBL Live》林宜輝大扭傷退 布拉雙二十帶隊賞富邦五連敗

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 19 24 21 23 87 富邦 22 19 21 20 82

臺北達欣林宜輝（右）進攻遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺北達欣總教練范耿祥。（記者陳志曲攝）

臺北達欣蘇翊傑（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

第四節

開節落後的富邦靠著蔡文誠的中距離跳投追平比數，不過達欣隨後靠著快攻、罰球和三分球打出一波7：0的攻勢讓富邦喊出暫停。暫停回來富邦洪志善來一記三分外線。不過達欣林冠綸與蘇翊傑接連跳出來接管比賽，不過在終場前1分28秒達欣林宜輝在切入過成右腳踝翻船扭傷退場。兩隊投籃命中率差距不大，不過達欣靠著較高的三分球中率以及更多次的罰球機會，其中布拉23分23籃板的成績下，終場以87：82擊敗富邦，送給富邦五連敗。

第三節

下半場富邦洪志善先是投進三分球超前比數，更是藉著達欣命中率下滑抓下防守籃板後快速反擊，多次快攻得手，下半場一開始打出一波12：4攻勢。接下來兩隊你來我往互有攻勢，富邦都握有將近6分的領先，不過三節尾聲達欣靠著連續的三分命中，也打出一波13：2的攻勢最後將比分反超。三節終了，達欣64：62領先富邦。

富邦勇士蔡文誠（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

富邦勇士蔡文誠飛身上籃。（記者陳志曲攝）

富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）

臺北達欣布拉（中）灌籃得手。（記者陳志曲攝）

臺北達欣林宜輝（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

臺北達欣林宜輝（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

第二節

富邦先是端出全本土陣容，達欣則是趁著布拉的牽制力將比分追平並超前。落後的富邦不得已讓有著犯規麻煩的賽勒重回場上，賽勒一回來就獲得多次罰球機會並將比分追近。不過達欣林宜輝遠投進切連拿7分，將領先分數拉到6分差。第二節尾聲達欣接連出手不進並且發生失誤，讓富邦打出一波7：0的攻勢將比數超前，不過賽勒卻也身背第三次個人犯規。達欣林冠綸砍進三分外線再將比數反超。半場結束達欣以43：41領先富邦。

富邦勇士主題週活動，吸引球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

富邦勇士洪志善跳投。（記者陳志曲攝）

富邦勇士領隊蔡承儒（右）到場觀戰，與球員擊掌。（記者陳志曲攝）

富邦勇士領隊蔡承儒（右）到場觀戰，與總教練許晉哲（左）交換意見。（記者陳志曲攝）

富邦勇士蔡文誠（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

第一節

開賽達欣靠著布拉在籃下灌籃首開紀錄，富邦則是本土洋將蔡文誠用中距離跳投將得分開張。富邦面對達欣有著布拉的陣容，靠著快速的攻守轉換在首節前段握有領先，最多領先到7分差，不過達欣也藉著布拉將比分拉近，並且賞給首節表現優異的富邦洋將賽勒兩次個人犯規。首節尾聲富邦劉韋辰投進三分外線，不過布拉在第一節終了前籃下強行灌籃並獲得加罰完成三分打。首節結束，富邦以22：19領先達欣。